ટ્રમ્પે કતાર દ્વારા ભેટમાં મળેલા વિમાનમાં કરી મુસાફરી, ભારોભાર કર્યા વખાણ

બુધવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલી વાર કતાર દ્વારા ભેટમાં આપવામાં આવેલા નવા એરફોર્સ વન વિમાનમાં ઉડાન ભરી હતી. તેમણે વિમાન માટે ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો અને કતારનો આભાર માન્યો. જોકે, ટ્રમ્પ દ્વારા વિદેશી સરકાર તરફથી કરોડો ડોલરના વિમાનનો સ્વીકાર કરવાથી ફરી એકવાર નૈતિકતા, બંધારણીય અધિકારો અને સુરક્ષા પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

 

ટ્રમ્પ નોર્થ ડાકોટાની યાત્રા માટે રવાના થતા પહેલા વોશિંગ્ટનમાં જોઈન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝ ખાતે પત્રકારો સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, “સાચું કહું તો, હું આ પહેલી ઉડાન માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. આ પહેલા કોઈએ આ પ્રકારનું વિમાન જોયું નથી.” તેમણે કહ્યું કે વિમાનને રાષ્ટ્રપતિની જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે અને તે અત્યાધુનિક સુરક્ષા પ્રણાલીઓ અને ઘણી વિશેષ સુવિધાઓથી સજ્જ છે. ટ્રમ્પે તેને ખૂબ જ જટિલ પરંતુ ભવ્ય વિમાન તરીકે વર્ણવ્યું.

80 વર્ષીય ટ્રમ્પ અમેરિકાની સ્વતંત્રતાની 250મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે નોર્થ ડાકોટા પહોંચ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ થિયોડોર રૂઝવેલ્ટ પ્રેસિડેન્શિયલ લાઇબ્રેરીમાં યોજાયો હતો. ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પણ આટલી ક્ષમતાનું વિમાન સરળતાથી પોતાના દમ પર બનાવી શકતું નથી કારણ કે તેની પાસે જરૂરી રકમ ખર્ચવાની ઇચ્છાશક્તિ નહીં હોય. તેમણે કહ્યું કે કતારે વિમાન પર “ખૂબ ખર્ચ” કર્યો છે.

કતાર દ્વારા દાનમાં મળેલું આ બોઇંગ 747-8 વિમાન ગયા વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેને રાષ્ટ્રપતિના ઉપયોગ માટે યોગ્ય બનાવવા માટે તેમાં વ્યાપક તકનીકી ફેરફારો અને અસંખ્ય પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે કતારના અમીર પાસેથી વિમાનનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી માંગી હતી, પરંતુ અમીરે તેને ભેટ તરીકે ઓફર કરી, તેને અમેરિકામાં પોતાનું યોગદાન ગણાવ્યું.

જોકે, ટ્રમ્પને આ વિમાન અંગે પણ ટીકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વિપક્ષ અને ઘણા નિષ્ણાતો કહે છે કે વિદેશી દેશથી કરોડો ડોલરનું વિમાન સ્વીકારવાથી નૈતિક, બંધારણીય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ટ્રમ્પની નાણાકીય માહિતીમાં ખુલાસો થયાના એક દિવસ પછી જ આ વિવાદ ઉભો થયો છે કે તેમના પરિવારના ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવસાયે તેમને તેમના કાર્યકાળના પ્રથમ વર્ષમાં આશરે $1.2 બિલિયનની આવક મેળવી હતી.

આ વિમાનનો ઉપયોગ એરફોર્સ વન તરીકે અસ્થાયી રૂપે કરવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં તેને બોઇંગ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહેલા બે નવા, સમર્પિત એરફોર્સ વન વિમાનો દ્વારા બદલવામાં આવશે. જો કે, સતત બાંધકામ વિલંબ અને ખર્ચમાં વધારાને કારણે, તેમની ડિલિવરીમાં હવે લગભગ બે વર્ષનો વિલંબ થવાની ધારણા છે. ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી જૂના એરફોર્સ વન કાફલાને બદલવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

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