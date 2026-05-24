વ્હાઇટ હાઉસ બહાર અંધાધુંધ ફાયરિંગ, ટ્રમ્પની સુરક્ષામાં ફરી મોટી ચૂક

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સુરક્ષામાં ફરી એકવાર બહુ મોટી અને ચોંકાવનારી ક્ષતિ સામે આવી છે. વોશિંગ્ટન સ્થિત રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન વ્હાઇટ હાઉસની બહાર સુરક્ષામાં તૈનાત પોલીસ સ્ટાફ પર એક માથાભારે શખ્સે અચાનક રાઇફલ વડે અંધાધુંધ ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલાખોર પોતાની બેગમાંથી અત્યાધુનિક હથિયાર કાઢીને આવ્યો હતો અને જોતજોતામાં તેણે ઉપરાઉપરી અંદાજે 25 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરીને સમગ્ર વિસ્તારમાં દહેશત ફેલાવી દીધી હતી. સદનસીબે આ ભયાનક ગોળીબારમાં કોઈ પોલીસકર્મીને ઈજા થઈ નથી, પરંતુ ક્રોસ ફાયરિંગમાં અન્ય એક સામાન્ય નાગરિક ઘાયલ થયો હોવાના અહેવાલ છે. આ હુમલા બાદ તુરંત એક્શનમાં આવેલી સીક્રેટ સર્વિસ (Secret Service) ના કમાન્ડોએ જવાબી કાર્યવાહીમાં હુમલાખોરને સ્થળ પર જ ગોળી મારીને ઢાળી દીધો હતો. મૃતક હુમલાખોરની ઓળખ નસીરે બેસ્ટ (Nasire Best) તરીકે થઈ છે.
હુમલા સમયે વ્હાઇટ હાઉસની અંદર જ હતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
જ્યારે વ્હાઇટ હાઉસના ગેટ પાસે આ અંધાધુંધ ફાયરિંગ થયું, તે સમયે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બહાર જવાને બદલે બિલ્ડિંગની અંદર જ હાજર હતા. ગોળીઓનો અવાજ સાંભળતા જ તેમની આસપાસ રહેતી સ્પેશિયલ સીક્રેટ સર્વિસ તત્કાલ પ્રભાવથી સક્રિય થઈ ગઈ હતી અને આખા વ્હાઇટ હાઉસ પરિસરને ચારેય તરફથી લોકડાઉન કરીને લશ્કરી કિલ્લામાં ફેરવી દીધું હતું. ફાયરિંગના મેસેજ મળતા જ અમેરિકાની ટોચની તપાસ એજન્સી ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI) ના ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. FBI ના નવનિયુક્ત ડિરેક્ટર કાશ પટેલે (Kash Patel) પોતે વ્હાઇટ હાઉસ પહોંચીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી હતી અને ગ્રાઉન્ડ ઝીરોની સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર સત્તાવાર પોસ્ટ કરીને આ ફાયરિંગની ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે.
ગયા મહિને પણ પત્રકારોના ડિનર દરમિયાન થયો હતો હુમલો
અમેરિકી પ્રમુખની સુરક્ષા વ્યવસ્થા તોડવાનો આ કોઈ પ્રથમ પ્રયાસ નથી. બરાબર એક મહિના પહેલા પણ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની સિક્યોરિટી પ્રોટોકોલને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. તે સમયે ટ્રમ્પ પત્રકારો માટે આયોજિત વાર્ષિક ડિનર ગેધરિંગમાં (Journalists’ Annual Dinner) સામેલ હતા. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ ડિનર પાર્ટીમાં તેમની સાથે પત્ની મેલાનિયા ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ, દેશના રક્ષામંત્રી, વિદેશમંત્રી અને તેમના પરિવારજનો પણ હાજર હતા. વ્હાઇટ હાઉસ નજીક આવેલી હોટેલ હિલ્ટન (Hotel Hilton) માં આ ભવ્ય સમારોહ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે જ એક અજ્ઞાત બંદૂકધારીએ હોટેલ પરિસરમાં અચાનક ફાયરિંગ કરીને સનસનાટી મચાવી દીધી હતી. તે સમયે પણ સીક્રેટ સર્વિસના સ્નાઈપર્સે અદભુત બહાદુરી બતાવીને તમામ મહાનુભાવોને સુરક્ષિત બંકરમાં પહોંચાડ્યા હતા અને હુમલાખોરને ઘાયલ કરી અટકાયતમાં લીધો હતો.
પુત્રી ઇવાંકા ટ્રમ્પની હત્યાનું ઇરાની કનેક્શન: આતંકી પ્લાન નિષ્ફળ
સુરક્ષા એજન્સીઓના રિપોર્ટ અનુસાર, હાલમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમનો આખો પરિવાર કટ્ટરપંથી વિરોધીઓના હિટલિસ્ટ પર છે. માત્ર ટ્રમ્પ પર જ નહીં, પરંતુ તેમની ખુબસુરત અને પ્રભાવશાળી પુત્રી ઇવાંકા ટ્રમ્પ (Ivanka Trump) ની હત્યા કરવાનું એક અત્યંત ખતરનાક આંતરરાષ્ટ્રીય કાવતરું પણ નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું છે.