ટ્રમ્પની રહસ્યમય પોસ્ટથી વૈશ્વિક રાજકારણમાં ભૂકંપ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતાના આક્રમક અંદાજ અને ચોંકાવનારા નિર્ણયો માટે જાણીતા છે, પરંતુ તાજેતરમાં તેમની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નવો રાજદ્વારી વિવાદ છેડી દીધો છે. ટ્રમ્પે પોતાના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક અત્યંત રહસ્યમય અને વિવાદાસ્પદ તસવીર શેર કરી છે, જેણે પશ્ચિમ એશિયા સહિત સમગ્ર વિશ્વના સંરક્ષણ નિષ્ણાતોને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. આ શેર કરાયેલી તસવીરમાં ઈરાનના ભૌગોલિક નકશાની અંદર અમેરિકાનો રાષ્ટ્રધ્વજ (સ્ટાર્સ એન્ડ સ્ટ્રાઈપ્સ) દેખાઈ રહ્યો છે અને તેની ઉપર મોટા અક્ષરોમાં ‘United States of Middle East’ (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ મિડલ ઈસ્ટ) એવું લખવામાં આવ્યું છે.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝟱.𝟮𝟯.𝟮𝟲 𝟬𝟵:𝟬𝟳 𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧
🚨Trump just dropped a wild one: “Iran becoming the USA”
Is he signaling major regime change in the Middle East?👀👀
The left is already melting down. This could get very interesting. 🔥 pic.twitter.com/8EYmTnVvyU
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 23, 2026
ટ્રમ્પે આ ગંભીર ફોટો સાથે કોઈ મોટો કેપ્શન કે લખાણ લખ્યું નથી, પરંતુ માત્ર એક જ ગ્રાફિક ઈમેજે વૈશ્વિક મંચ પર હલચલ મચાવી દીધી છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ પોસ્ટ વાયરલ થતાં જ લોકો તેની અલગ-અલગ કડીઓ જોડી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મામલાઓના વિશ્લેષકોના એક જૂથનું માનવું છે કે ટ્રમ્પ આ પોસ્ટ દ્વારા મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકાની સર્વોપરિતા અને સૈન્ય તાકાતનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, જ્યારે બીજા જૂથના મતે આ ઈરાન સરકાર પર આર્થિક અને રાજદ્વારી દબાણ લાવવાની અમેરિકાની એક સુનિયોજિત મનોવૈજ્ઞાનિક રણનીતિ (Psychological Warfare) નો ભાગ હોઈ શકે છે.