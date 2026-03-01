ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ માર્યા ગયા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો

મધ્યપૂર્વમાં વધતા યુદ્ધ તણાવ વચ્ચે એક વધુ વિસ્ફોટક નિવેદન સામે આવ્યું છે. ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન Benjamin Netanyahu ના દાવા બાદ હવે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ Donald Trump એ પણ ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા Ali Khamenei ના મૃત્યુનો દાવો કર્યો છે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું કે ઇતિહાસના સૌથી ક્રૂર વ્યક્તિઓમાંના એક ખામેનેઈ હવે જીવિત નથી અને આ ઇરાનની જનતા તેમજ વિશ્વભરના દેશો માટે ન્યાય સમાન છે.
ટ્રમ્પે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે ખામેનેઈ અમેરિકાની ગુપ્તચર એજન્સીઓ અને અદ્યતન ટ્રેકિંગ સિસ્ટમથી બચી શક્યા નહીં. તેમણે દાવો કર્યો કે સંયુક્ત અમેરિકન અને ઇઝરાયેલી હવાઈ હુમલામાં ઇરાનના સૈન્ય અને સરકારી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ખામેનેઈનું મોત થયું. ટ્રમ્પે ઉમેર્યું કે આ ઇરાની જનતા માટે પોતાના દેશને ફરી મેળવવાની સૌથી મોટી તક છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે અમને એવી માહિતી મળી રહી છે કે IRGC, સૈન્ય અને અન્ય સુરક્ષા દળોના ઘણા અધિકારીઓ હવે લડવા માંગતા નથી અને રાહતની માંગ કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી કે હાલમાં તેમને છૂટ મળી શકે છે, પરંતુ પછી માત્ર મૃત્યુ જ મળશે. આ નિવેદન બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ આશા વ્યક્ત કરી કે IRGC અને પોલીસ દળો શાંતિપૂર્ણ રીતે ઇરાની દેશભક્તો સાથે જોડાઈ દેશને તેની લાયક ગૌરવ પરત અપાવશે. તેમણે જણાવ્યું કે ખામેનેઈના મૃત્યુ સાથે દેશ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયો છે અને લગભગ નષ્ટ સમાન પરિસ્થિતિમાં છે. તેમણે ચેતવણી આપી કે ભારે અને ચોક્કસ બોમ્બમારી વિશ્વ શાંતિ માટે જરૂરી હોય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે.
ટ્રમ્પના આ દાવા બાદ ઇરાન તરફથી તાત્કાલિક કોઈ સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી. જોકે અગાઉ ઇરાન સરકારે આવા દાવાઓને ખોટા અને પ્રચાર ગણાવ્યા હતા. ખામેનેઈના કોઈ જાહેર ઉત્તરાધિકારી ન હોવાને કારણે ઇરાનના ભવિષ્ય અંગે અનિશ્ચિતતા વધતી જાય છે.
વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જો ખામેનેઈના મૃત્યુની સત્તાવાર પુષ્ટિ થાય તો ઇરાનમાં સત્તા સંક્રમણની પ્રક્રિયા મુશ્કેલ બની શકે છે. આ પરિસ્થિતિ લાંબા ગાળાના સંઘર્ષને જન્મ આપી શકે છે. ઇરાન તરફથી સંભવિત જવાબી કાર્યવાહીનો ભય પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે મધ્યપૂર્વમાં વધુ અસ્થિરતા લાવી શકે છે.
અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા કરવામાં આવેલી સંયુક્ત હવાઈ બોમ્બમારીને લઇ વૈશ્વિક સ્તરે મિશ્ર પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે. કેટલાક દેશોએ તેને આતંકવાદ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી ગણાવી છે, જ્યારે કેટલાકે તેને પ્રદેશમાં શાંતિ માટે ખતરો ગણાવ્યો છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકીય સમીકરણોને હચમચાવી દીધા છે. 1 તરફ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ પોતાના દાવા પર અડગ છે, જ્યારે બીજી તરફ ઇરાનની ચુપ્પી અને અગાઉના ઇન્કાર પરિસ્થિતિને વધુ ગૂંચવણભરી બનાવી રહ્યા છે.