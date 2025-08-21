CRPF જવાનો CM રેખા ગુપ્તાની સુરક્ષા કરશે, Z સુરક્ષા આપવામાં આવી

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાની સુરક્ષામાં મોટો ફેરફાર થવાનો છે. અહેવાલો અનુસાર, મુખ્યમંત્રી પર હુમલા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, જાહેર સુનાવણી દરમિયાન કોઈને પણ મુખ્યમંત્રીની નજીક આવવા દેવામાં આવશે નહીં. ગૃહ મંત્રાલયે રેખા ગુપ્તાની સુરક્ષા વધારી દીધી છે અને તેમને Z સુરક્ષા આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત, CRPF જવાનો તેમની સાથે રહેશે, જે હંમેશા બુલેટ પ્રૂફ જેકેટમાં રહેશે.
હુમલા બાદ સુરક્ષામાં ફેરફારનો નિર્ણય
ગઈકાલે જાહેર સુનાવણી દરમિયાન દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પર હુમલો થયો હતો. આ હુમલા બાદ મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષા પર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. હવે આ મામલે એક મોટું અપડેટ આવી રહ્યું છે. દિલ્હી પોલીસ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષામાં ફેરફાર કરશે. જાહેર સુનાવણી દરમિયાન સુરક્ષા હવે નવેસરથી કરવામાં આવશે. જે રીતે લોકો પહેલા તેમના સુધી પહોંચતા હતા, હવેથી તેમને મુખ્યમંત્રીથી દૂર રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, એ પણ જોવામાં આવશે કે મુખ્યમંત્રી પાસે આવનારી ફરિયાદોની અગાઉથી ચકાસણી કરવામાં આવે.
ગૃહ મંત્રાલયે રેખા ગુપ્તાને Z સુરક્ષા આપી
મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર હુમલા બાદ ગૃહ મંત્રાલયે રેખા ગુપ્તાની સુરક્ષા વધારી દીધી છે. રેખા ગુપ્તાને Z સુરક્ષા આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત, તેમની સુરક્ષા માટે CRPF જવાનો તૈનાત કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી પર હુમલા બાદ કેન્દ્ર સરકારે આ ફેરફાર કર્યો છે.