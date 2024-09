CJIના ઘરે PM મોદીની પૂજાને લઈને વિવાદ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે CJI DY ચંદ્રચુડના ઘરે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે CJIના ઘરમાં હાજર ભગવાન ગણેશની પૂજા કરી હતી. પીએમ મોદીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક તસવીર પણ પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં તેઓ CJI સાથે પુજા કરતા જોવા મળે છે. PM મોદી CJIના ઘરે પહોંચે તે વિરોધીઓને પસંદ નથી. વિપક્ષે તેને મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણી સાથે જોડી દીધું છે. વિરોધ પક્ષોના હુમલાનો જવાબ આપતા ભાજપે કહ્યું કે ગઈકાલની પૂજાએ ઘણા લોકોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. બીજેપી પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ કહ્યું કે, જ્યારે પીએમ અને ચીફ જસ્ટિસ ઈફ્તાર પાર્ટીમાં મળતા હતા, તો પછી આ તહેવાર દરમિયાન મળવામાં કેમ વાંધો છે.

Joined Ganesh Puja at the residence of CJI, Justice DY Chandrachud Ji.

May Bhagwan Shri Ganesh bless us all with happiness, prosperity and wonderful health. pic.twitter.com/dfWlR7elky

— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2024