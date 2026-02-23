સીએમ યોગીનો સિંગાપુર પ્રવાસ, ત્રણ MOU કર્યા સાઈન

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની સિંગાપુર મુલાકાતના પહેલા દિવસે, યુનિવર્સલ સક્સેસ ગ્રુપ સાથે રૂ.6,650 કરોડના ત્રણ એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. ગ્રુપ હાઉસિંગ, લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક અને હાઇપરસ્કેલ ડેટા સેન્ટર પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરવામાં આવશે. આનાથી 20,000 થી વધુ યુવાનોને રોજગાર મળશે.
ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સિંગાપુરની મુલાકાતે છે. સોમવારે, તેમની મુલાકાત પહેલા યુનિવર્સલ સક્સેસ ગ્રુપે રાજ્યમાં કુલ 6,650 કરોડના રોકાણ માટે ત્રણ એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ રોકાણો ગ્રુપ હાઉસિંગ, લોજિસ્ટિક્સ અને હાઇપરસ્કેલ ડેટા સેન્ટર જેવા વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં હશે. આ ત્રણ પ્રોજેક્ટ્સ 20,000 થી વધુ નોકરીઓનું સર્જન પણ કરશે.
મુખ્યમંત્રીએ રોકાણકારોને રાજ્યની નીતિગત સ્થિરતા, ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી અને ઝડપથી વિકસતા ઔદ્યોગિક માળખા વિશે માહિતગાર કર્યા. તેમણે ડેટા સેન્ટર સ્થાપિત કરવા માટે લખનૌ આવવા જૂથને આમંત્રણ આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે યુપી સરકાર દરેક સ્તરે રોકાણકારોને ટેકો આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
આ ક્ષેત્રોમાં સમજૂતી કરાર થયા
આંતરરાષ્ટ્રીય થીમ-આધારિત ગ્રુપ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ
યમુના એક્સપ્રેસવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (YEIDA) વિસ્તારમાં જેવર એરપોર્ટ નજીક 100 એકર જમીન પર એક આંતરરાષ્ટ્રીય થીમ-આધારિત ટાઉનશીપ વિકસાવવામાં આવશે. રૂ 3,500 કરોડનું રોકાણ પ્રસ્તાવિત છે. આનાથી આશરે 12,000 લોકો માટે રોજગારીનું સર્જન થશે. આ પ્રોજેક્ટ 2027 માં કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે.
કાનપુર-લખનૌ હાઇવે પર લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક
કાનપુર-લખનૌ હાઇવે પર 50 એકર જમીન પર લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે. ₹650 કરોડનું રોકાણ પ્રસ્તાવિત છે. આનાથી આશરે 7,500 નોકરીઓનું સર્જન થશે. આ 2027 માં કાર્યરત થવાની પણ અપેક્ષા છે.
નોઇડા/ગ્રેટર નોઇડામાં હાઇપરસ્કેલ ડેટા સેન્ટર પાર્ક
નોઇડા/ગ્રેટર નોઇડા વિસ્તારમાં 10 એકર જમીન પર 40 મેગાવોટ આઇટી પાવર ક્ષમતા ધરાવતો હાઇપરસ્કેલ ડેટા સેન્ટર પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આમાં ₹2,500 કરોડનું રોકાણ થશે અને આશરે 1,500 લોકો માટે રોજગારીનું સર્જન થશે. આ પ્રોજેક્ટ 2028 માં શરૂ થવાની સંભાવના છે.