હૈદરાબાદમાં ટ્રમ્પના નામ પરથી રસ્તાનું નામ રાખવાની જાહેરાત, ભાજપ ભડકી

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ હૈદરાબાદમાં એક શેરીનું નામ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નામ પર રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. જોકે, આ જાહેરાતથી ભાજપ ગુસ્સે ભરાયું છે, તેમણે મુખ્યમંત્રી પર કટાક્ષ કર્યો છે, જેમણે માંગ કરી છે કે તેઓ પહેલા હૈદરાબાદનું નામ બદલીને ભાગ્યનગર કરે.
તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીએ હૈદરાબાદમાં એક રસ્તાનું નામ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નામ પર રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ નિર્ણય તેલંગાણા રાઇઝિંગ ગ્લોબલ સમિટ દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયાસ હોય તેવું લાગે છે. જોકે, આનાથી તેમના વિરોધીઓ ટીકા કરી રહ્યા છે. તેલંગાણા ભાજપે મુખ્યમંત્રીના પ્રસ્તાવની ટીકા કરી છે.
હૈદરાબાદ રોડનું નામ ‘ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એવન્યુ’ રાખવામાં આવશે
મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે હૈદરાબાદમાં યુએસ કોન્સ્યુલેટ જનરલ તરફ જતા રસ્તાનું નામ ‘ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એવન્યુ’ રાખવામાં આવે. જો આવું થાય, તો દુનિયામાં પહેલી વાર કોઈ પણ દેશમાં આ રીતે કોઈ વર્તમાન અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિનું સન્માન કરવામાં આવશે. એ નોંધનીય છે કે હૈદરાબાદમાં ગુગલ સ્ટ્રીટ જેવી શહેરના વિકાસમાં યોગદાન આપનારા રાજકારણીઓ અને વૈશ્વિક કંપનીઓના નામ પર રસ્તાઓનું નામ આપવાની પરંપરા છે, જે હૈદરાબાદમાં ગુગલની મજબૂત હાજરી દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, ‘માઈક્રોસોફ્ટ રોડ’ અને ‘વિપ્રો જંકશન’ પણ છે.
ભાજપનો કટાક્ષ – હૈદરાબાદનું નામ બદલીને ભાગ્યનગર
તેલંગાણાના ભાજપ સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી બાંડી સંજય કુમારે તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીના પ્રસ્તાવની ટીકા કરી અને હૈદરાબાદનું નામ બદલીને ભાગ્યનગર કરવાની માંગ કરી. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં બાંડી સંજય કુમારે લખ્યું, “હૈદરાબાદનું નામ પાછું ભાગ્યનગર કરો. જો કોંગ્રેસ સરકાર નામ બદલવા માટે આટલી જ ઉત્સુક છે, તો તેમણે એવું કંઈક કરવું જોઈએ જેનો વાસ્તવિક ઇતિહાસ અને અર્થ હોય.” “આપણે કેટલી ભયંકર પરિસ્થિતિમાં જીવીએ છીએ – એક તરફ, કેટી રામા રાવ કેસીઆરના જીવંત હોવા છતાં તેમની મૂર્તિઓ બનાવવામાં વ્યસ્ત છે. બીજી તરફ, રેવંત રેડ્ડી ટ્રેન્ડિંગ વ્યક્તિઓના નામ પરથી સ્થળોના નામ બદલી રહ્યા છે. દરમિયાન, ભાજપ એકમાત્ર એવો પક્ષ છે જે ખરેખર સરકાર પર સવાલ ઉઠાવે છે અને વિરોધ પ્રદર્શનો દ્વારા લોકોના વાસ્તવિક મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે.”