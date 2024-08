તમે ભલે સેલિબ્રિટી હોય…રાજ્યસભામાં જયા બચ્ચન પર ભડક્યા સભાપતિ

જયા બચ્ચન આજે રાજ્યસભામાં ફરી ગુસ્સે થયા હતા. ફરી એ જ મુદ્દો – નામ. જ્યારે અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડે તેને ફરીથી જયા અમિતાભ બચ્ચન કહીને બોલાવ્યા તો તે ગુસ્સે થઈ ગયા. જોકે, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ જયા બચ્ચને ગૃહમાં જયા અમિતાભ બચ્ચન તરીકે સ્પીકરને પોતાનો પરિચય આપ્યો હતો.

જયા બચ્ચન આજે ફરી ગુસ્સે થઈ ગયા

શુક્રવારે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડ ચેર પર બેઠા હતા. જ્યારે જયા બચ્ચનનો વારો આવ્યો ત્યારે તેમણે તેમને જયા અમિતાભ બચ્ચન કહીને બોલાવ્યા. બસ, તે ગુસ્સે થઈ ગયા. ગત વખતે ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશની સામે તેણીએ સમાજમાં લિંગ ભેદભાવ અને નારીવાદ વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું, આ વખતે તેણીએ અધ્યક્ષને બોડી લેંગ્વેજ સમજાવવાનું શરૂ કર્યું. જયાએ કહ્યું,’હું, જયા અમિતાભ બચ્ચન, કહેવા માંગુ છું કે હું એક કલાકાર છું, હું બોડી લેંગ્વેજ સમજું છું અને અભિવ્યક્તિ સમજું છું. સર, મહેરબાની કરીને મને માફ કરો પણ તમારો ટોન સ્વીકાર્ય નથી, આપણે સહકર્મીઓ છીએ સર, મને યાદ છે જ્યારે હું શાળામાં હતી…’

Watch: Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar reacted to Jaya Amitabh Bachchan’s statement, says, “You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here every day…” pic.twitter.com/ozwXADQbpd

— IANS (@ians_india) August 9, 2024