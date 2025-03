છાવા તો છવાઈ ગઈ, પુષ્પા-2 ફિલ્મને પણ છોડી પાછળ

વિક્કી કૌશલની ફિલ્મ ‘છાવા’નો ક્રેઝ હજુ પણ દર્શકોના મનમાં છે. ફિલ્મ રિલીઝ થયાને એક મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે પરંતુ ફિલ્મ હજુ પણ દર્શકોના દિલ જીતી રહી છે અને દરરોજ કમાણીમાં નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. હવે વિક્કી કૌશલની ફિલ્મે એક બાબતમાં સાઉથ સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુનની ફિલ્મ ‘પુષ્પા 2’ ને પાછળ છોડી દીધી છે.

#Chhaava sets a new benchmark in Weekend 5, with the holiday on Friday [ #Holi ] giving a significant boost to its business… The film performed excellently on Saturday and Sunday as well.

છત્રપતિ સંભાજી મહારાજની ભૂમિકામાં વિકી કૌશલને દર્શકોએ ખૂબ પસંદ કર્યો છે. આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર તબાહી મચાવી દીધી છે. એક પછી એક બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધા પછી ‘છાવા’ હવે પુષ્પા 2 ને પણ પાછળ છોડી દીધી છે અને 31મા દિવસે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે આ કિસ્સામાં, છાવાએ વિક્કીની બીજી ફિલ્મનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. છવા પાંચમા સપ્તાહના અંતે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ પણ બની.

There’s no stopping #Chhaava… Delivers the second-highest *Week 4* total…

🔥 #Pushpa2 #Hindi: ₹ 57.95 cr

🔥 #Chhaava : ₹ 43.98 cr

🔥 #Stree2: ₹ 37.75 cr#Chhaava #Telugu has also packed a solid total in its Week 1.

The festive occasion of #Holi will further boost its… pic.twitter.com/ZwNIk3zpig

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 14, 2025