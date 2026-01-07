કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલે તેમના પુત્રનું નામ જાહેર કર્યું

કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલ માતાપિતા બનવાનો આનંદ માણી રહ્યા છે. કેટરિના કૈફે તાજેતરમાં એક પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. હવે, કેટરિના અને વિકીએ તેમના પુત્રનું નામ જાહેર કર્યું છે. તેઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેમના પુત્રનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે એક સુંદર ફોટો પણ શેર કર્યો છે, જેમાં કેટરિના અને વિકી તેમના પુત્રનો હાથ પકડીને જોવા મળે છે.

કેટરિના અને વિકીની પોસ્ટ

કેટરિના અને વિકીએ લખ્યું, “આપણા પ્રકાશનું કિરણ. વિહાન કૌશલ. અમારી પ્રાર્થનાનો જવાબ. જીવન સુંદર છે. અમારી દુનિયા બદલાઈ ગઈ છે. ખૂબ આભારી. વિહાનના નામનો અર્થ સવાર, એક નવી શરૂઆત થાય છે. તે સંસ્કૃત મૂળનું છે. તે સૂર્યોદય અને નવી આશાનું પ્રતીક છે.

 

ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલની પોસ્ટ પર સતત પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપરાએ લખ્યું, “નાનો મિત્ર.” ભૂમિ પેડનેકરે હૃદયનું ઇમોજી પોસ્ટ કર્યું. દિયા મિર્ઝાએ પણ હૃદયનું ઇમોજી શેર કર્યું.

કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલે 9 ડિસેમ્બર, 2021 ના ​​રોજ રાજસ્થાનમાં લગ્ન કર્યા હતા. આ લગ્ન એક ખાનગી સમારોહ હતો જેમાં ફક્ત નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો જ હાજર રહ્યા હતા. તેઓ 2025 માં માતાપિતા બન્યા. કેટરિનાએ 7 નવેમ્બરના રોજ તેમના પુત્ર વિઆનને જન્મ આપ્યો. બંને તેમના જીવનમાં ખૂબ ખુશ છે.

