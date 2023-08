ચંદ્ર પર તિરંગો…, ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3 લેન્ડિંગ અંગે PM મોદીનું પ્રથમ નિવેદન

ભારતે બુધવારે ઈતિહાસ રચ્યો હતો. ચંદ્રયાન-3 એ ચંદ્રની સપાટી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કર્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમગ્ર પ્રક્રિયા જોવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગ શહેરથી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ISRO) કેન્દ્રમાં જોડાયા હતા. તેના પર પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ દેશ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, “જીવન ધન્ય બની ગયું છે. વિજયના માર્ગ પર ચાલવાની આ ક્ષણ છે. આજે દરેક ઘરમાં ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. હું ચંદ્રયાન-3ની ટીમ અને દેશના વૈજ્ઞાનિકોને અભિનંદન આપું છું. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે વૈજ્ઞાનિકની મહેનતના કારણે અમે દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી પહોંચી શક્યા છીએ જ્યાં સુધી કોઈ પહોંચી શક્યું નથી. આજે તમામ માન્યતાઓ બદલાઈ જશે. આપણે પૃથ્વી માતા અને ચંદ્રને કાકા કહીએ છીએ. એક સમયે એવું કહેવાતું હતું કે ચંદા મામા દૂર છે, હવે એક દિવસ એવો પણ આવશે જ્યારે બાળકો કહેશે કે ચંદા મામા હમણાં જ પ્રવાસ પર છે. ચીન, અમેરિકા અને તત્કાલીન સોવિયત સંઘે ભારત પહેલા ચંદ્રની સપાટી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કર્યું છે.

Chandrayaan-3 Mission:

‘India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!’

: Chandrayaan-3 Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!. Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3 — ISRO (@isro) August 23, 2023

ભારતે ઈતિહાસ રચ્યો

લેન્ડર ‘વિક્રમ’ અને રોવર ‘પ્રજ્ઞાન’થી સજ્જ LM બુધવારે સાંજે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરશે. આ એક એવી સિદ્ધિ છે, જે અત્યાર સુધી કોઈ દેશ હાંસલ કરી શક્યો નથી. ભારત આમ કરનાર પ્રથમ દેશ બની ગયો છે.

#WATCH | “India is on the Moon”: ISRO chief S Somanath as Chandrayaan 3 lander module Vikram makes safe and soft landing on the Moon pic.twitter.com/5xEKg0Lrlu — ANI (@ANI) August 23, 2023



ચંદ્રયાન-3 હવે શું કરશે?

સમાચાર એજન્સીએ અધિકારીઓને ટાંકીને કહ્યું કે સોફ્ટ-લેન્ડિંગ પછી, રોવર તેની એક બાજુની પેનલનો ઉપયોગ કરીને લેન્ડરની અંદરથી ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરશે, જે રેમ્પ તરીકે કામ કરશે. તેમણે કહ્યું કે લેન્ડિંગ પછી, ચંદ્રની સપાટીની નજીક તેમાં હાજર એન્જિન સક્રિય થવાને કારણે લેન્ડરને ધૂળના પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ISROના જણાવ્યા અનુસાર, ચંદ્રની સપાટી અને આસપાસના વાતાવરણનો અભ્યાસ કરવા માટે લેન્ડર અને રોવર પાસે એક ચંદ્ર દિવસ (લગભગ 14 પૃથ્વી દિવસની સમકક્ષ) હશે.

#WATCH | Indian Space Research Organisation’s (ISRO) third lunar mission Chandrayaan-3 makes soft-landing on the moon pic.twitter.com/vf4CUPYrsE — ANI (@ANI) August 23, 2023