શિલ્પા શેટ્ટી 60 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં ફસાઈ, અભિનેત્રી અને તેના પતિ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ

બોલિવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુન્દ્રા ફરી એકવાર કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાયા છે. આ વખતે તેમના પર એક ઉદ્યોગપતિ પાસેથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદ મુજબ, એક ઉદ્યોગપતિએ શિલ્પા અને રાજની કંપનીમાં રોકાણ તરીકે લગભગ 60.48 કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા, પરંતુ આરોપ છે કે આ રકમનો ઉપયોગ વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવાને બદલે વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની સાથે સંબંધિત છે, જે એક ઓનલાઈન શોપિંગ પ્લેટફોર્મ છે.
મુંબઈના જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે 2015 થી 2023 દરમિયાન કંપનીના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે આ રકમ આપી હતી. દીપક કોઠારી કહે છે કે તેઓ 2015માં એક એજન્ટ રાજેશ આર્ય દ્વારા શિલ્પા અને રાજના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. તે સમયે શિલ્પા શેટ્ટી આ કંપનીની ડિરેક્ટર હતી અને તેમની પાસે 87 ટકાથી વધુ શેર હતા. દીપક કોઠારીએ દાવો કર્યો હતો કે રાજેશ આર્યએ તેમને કંપની માટે 12 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ પર 75 કરોડ રૂપિયાની લોન ઓફર કરી હતી.
કોઠારીએ આ દાવો કર્યો
ઊંચા વ્યાજ દરને કારણે, તેમણે આ રકમ રોકાણ તરીકે આપવાનું સૂચન કર્યું. એક મીટિંગ પછી, સોદાને લીલી ઝંડી મળી ગઈ અને કોઠારીને વચન આપવામાં આવ્યું કે તેમને તેમના પૈસા સમયસર પાછા મળશે. કોઠારીએ એપ્રિલ 2015 માં લગભગ 31.95 કરોડ રૂપિયાનો પહેલો હપ્તો ટ્રાન્સફર કર્યો. આ પછી જાન્યુઆરી 2015 થી માર્ચ 2016 ની વચ્ચે તેમણે બીજા 28.54 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા. આ રીતે કુલ 60.48 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું અને 3.19 લાખ રૂપિયા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તરીકે પણ ચૂકવવામાં આવ્યા.
ઘ ણી વાર પૂછવા છતાં પૈસા મળ્યા નહીં
દીપક કોઠારીનો દાવો છે કે શિલ્પા શેટ્ટીએ એપ્રિલ 2016 માં વ્યક્તિગત ગેરંટી પણ આપી હતી. પરંતુ સપ્ટેમ્બર 2016 માં, તેણીએ કંપનીના ડિરેક્ટર પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું. આ પછી તરત જ, કંપની સામે 1.28 કરોડ રૂપિયાનો નાદારીનો કેસ પણ પ્રકાશમાં આવ્યો, જેના વિશે કોઠારીને કોઈ જાણકારી નહોતી. વારંવાર વિનંતી કરવા છતાં પૈસા પરત ન થયા ત્યારે દીપક કોઠારીએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. હવે મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.