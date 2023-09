સરકારે ઓનલાઇન ગેમિંગ કંપનીઓને રૂ. 55,000 કરોડની નોટિસ ફટકારી

નવી દિલ્હીઃ સરકાર કેસિનો અને ઓનલાઇન ગેમિંગ કંપનીઓ વિરુદ્ધ સકંજો કસી રહી છે. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ GST ઇન્ટેલિજન્સ (DCGI)એ આશરે 12 ઓનલાઇન રિયલ-મની ગેમિંગ કંપની વિરુદ્ધ રૂ. 55,000 કરોડનાં બાકી લેણાં માટે નોટિસ જારી કરી છે.

DCGI દ્વારા કુલ ગેમિંગ આવક પર GSTની ચુકવણી ના કરવા માટે નોટિસ જારી કરવામાં આવી રહી છે. જે કેસોની તપાસ થઈ ચૂકી છે, એમાં નોટિસને સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે.

ગેમિંગ યુનિકોર્ન ડ્રીમ11 (Dream11)ને રૂ. 25,000 કરોડનાં GSTની બાકી ચુકવણી માટે નોટિસ મળી છે. આ દેશમાં સૌથી મોટી પરોક્ષ ટેક્સ નોટિસ છે. જે અન્ય કંપનીઓને નોટિસ મળી છે, એમાં હેડ ડિજિટલ વર્ક્સ અને પ્લે ગેમ્સ 24*7 સામેલ છે. ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ આગામી સપ્તાહોમાં ગેમિંગ કંપનીઓને રૂ. એક લાખ કરોડ સુધીની નોટિસો ફટકારવામાં આવવાની શક્યતા છે. આ નોટિસ સરકારે કેસિનો અને ઓનલાઇન ગેમિંગ પર 28 ટકા GST લગાવવાના નિર્ણય પછી ફટકારી છે.

👉 Recommendations of 50th meeting of GST Council

👉 GST Council recommends Casino, Horse Racing and Online gaming to be taxed at the uniform rate of 28% on full face value

👉 GST Council recommends notification of GST Appellate Tribunal by the Centre with effect from… pic.twitter.com/9LMcvJDYpe

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 11, 2023