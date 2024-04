ટેસ્લા પ્લાન્ટ લગાવવા માટે ટીમ ભારત મોકલશે

નવી દિલ્હીઃ અબજોપતિ એલન મસ્કની ટેસ્લાના પ્રસ્તાવિત બેથી ત્રણ અબજ ડોલરના ઇલેક્ટ્રિક કાર પ્લાન્ટ માટે જગ્યા શોધવા માટે આ મહિને ભારતમાં એક ટીમ મોકલશે. ભારતે ગયા મહિને કાર ઉત્પાદકો માટે ઉત્પાદિત કેટલાંક ઇલેક્ટ્રિક વાહનો પર આયાત ટેક્સમાં ઘટાડો કર્યો હતો. જે વેપારી ધોરણે ઉત્પાદન શરૂ કરવા માટે ત્રણ વર્ષની સમયમર્યાદાની સાથે કમસે કમ રૂ. 4150 કરોડના મૂડીરોકાણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

અમેરિકન ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક ટેસ્લા ભારતમાં મોટું રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. ફાઈનાન્સિયલ ટાઈમ્સના એક અહેવાલ અનુસાર, એલન મસ્કે ભારતમાં લગભગ 3 અબજ ડોલર (2 અબજ 50 કરોડ 28 લાખ 68 હજાર 500 રૂપિયા)ની ફેક્ટરી સ્થાપવાની યોજના તૈયાર કરી છે. એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ટેસ્લાની ટીમ એપ્રિલના અંતમાં ફેક્ટરી માટે જમીન શોધવા માટે ભારત આવવાની છે.

