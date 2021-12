31-ડિસેમ્બર સુધી ITR ફાઇલ કરવા પર બુલેટ જીતવાની તક

નવી દિલ્હીઃ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન એટલે કે ITR ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ITR ફાઇલિંગની ઝડપ વધારવા માટે વિવિધ રીતો અપનાવવામાં આવી રહી છે. આવો જ નોખો પ્રકાર કેન્દ્ર સરકારની ઇલેક્ટ્રોનિક અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી મંત્રાલય દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યો છે. મંત્રાલય હેઠળ આવતા કોમન સર્વિસ સેન્ટરે એક ઓફર લોન્ચ કરી છે.

આ ઓફર હેઠળ ગ્રામ સ્તરના ઉદ્યોગ સાહસિકને 1000 ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન- ITR ફાઇલ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. જે પણ VLEs (વિલેજ લેવલ એન્ટરપ્રુનર્સ) આ લક્ષ્યને હાંસલ કરશે, તેમાંથી લકી વિનર્સને રોયલ એન્ફીલ્ડ બુલેટ જીતવાની તક મળશે.

