ઇન્ફોસિસે મુનલાઇટિંગ પર કર્મચારીઓને ચેતવણી આપી

નવી દિલ્હીઃ IT ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપની ઇન્ફોસિસે કર્મચારીઓને ચેતવણી આપી છે કે જો તેઓ મુનલાઇટિંગ કરતા હશે તો તેમને કંપનીમાં કાઢી મૂકવામાં આવશે. કંપનીએ કર્મચારીઓને 12 સપ્ટેમ્બરે મોકલેલા ઇમેઇલમાં વિપ્રોના ચેરમેન રિષદ પ્રેમજીનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે, જેમણે એને છેતરપિંડી કહી હતી. HRએ જે ઇમેઇલ કર્મચારીઓને મોકલ્યો છે, એમાં લખ્યું છે કે યાદ રાખો- ટૂ ટાઇમિંગ નહીં-મુનલાઇટિંગ નહીં.

મુનલાઇટિંગનો અર્થ છે કે એકથી વધુ જગ્યાએ નોકરી કરવી. આ ઇમેઇલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બે-બે નોકરી પર સખતાઈથી પ્રતિબંધ છે. આમાં મુનલાઇટિંગને વ્યાખ્યાયિત કરી છે. જેના મુજબ કામકાજના કલાકો દરમ્યાન અથવા એ પછી કોઈ અન્ય જગ્યાએ કામ કરવું-મુનલાઇટિંગ છે.

There is a lot of chatter about people moonlighting in the tech industry. This is cheating – plain and simple.

— Rishad Premji (@RishadPremji) August 20, 2022