ભારતીય અર્થતંત્ર ‘ટેકઓફ્ફ’ થવા સજ્જ છેઃ ગૌતમ અદાણી

મુંબઈઃ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી ક્રિસિલની વાર્ષિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સમિટ 2024માં ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીએ ઉદઘાટન ભાષણ આપતાં કહ્યું હતું કે દેશનું અર્થતંત્ર વર્ષ 2032 સુધીમાં 10 ટ્રિલિયલ ડોલરનું થઈ જશે, જ્યારે બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કુલ ખર્ચ 2.5 લાખ કરોડ અમેરિકી ડોલરને પાર પહોંચશે. આ ખર્ચનો 25 ટકા ખર્ચ ઊર્જા અને ઊર્જા ક્ષેત્રે થવાની ધારણા છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ગ્રીન ઇલેક્ટ્રોનની ઉપલબ્ધતા જ કોઈ પણ દેશના આર્થિક વિકાસને વેગ આપવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

વર્ષ 1991થી 2014ની વચ્ચે દેશમાં માળખાકીય વિકાસનો પાયો નખાયો હતો અને રનવે બનાવવાનું કામ થયું હતું, જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં છેલ્લા એક દાયકામાં વિમાનોના ઉડાન ભરવાનો સમય હતો, એમ તેમણે કહ્યું હતું. આ સમિટમાં તેમણે પ્રાચીન રોમ સામ્રાજ્યથી માંડીને ચીનમાં થયેલા માળખાકીય સુધારાનો મુસદ્દો રજૂ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે વિશ્વ ઓદ્યૌગિક ક્રાંતિથી મોટા પાયે મૂડીરોકાણ થયું અને એનાથી આર્થિક પ્રગતિ થઈ હતી, જેને કારણે બ્રિટન વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી દેશ બન્યો હતો. તેમણે આ સમિટમાં માળખાકીય વિકાસમાં સરકારી નીતિઓ અને શાસનની ભૂમિકા, ભવિષ્ય અને સ્થિરતાથી પાયાના માળખામાં અદાણી ગ્રુપની ભૂમિકાને ઉજાગર કરી હતી.

We’re thrilled to kick off the CRISIL Ratings Annual Infrastructure Summit 2024. To kickstart our proceedings, we are honoured to have Mr. Gautam Adani, Chairman and Founder, Adani Group, deliver the keynote address. pic.twitter.com/wbh5HPKBeA

— CRISIL Limited (@CRISILLimited) June 19, 2024