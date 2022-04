AIએ શાકાહારી યાત્રીને માંસાહારી ભોજન પીરસતાં કાર્યવાહી

નવી દિલ્હીઃ એર ઇન્ડિયાએ વિમાનમાં શાકાહારી યાત્રીઓને માંસાહારી ભોજન પીરસવાના આરોપમાં બે ક્રૂ સભ્યોને ફ્લાઇટ્સમાં જવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, એમ સરકારી અધિકારીઓએ માહિતી આપી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ 25 માર્ચે ટોક્યોથી દિલ્હી આવી રહેલા વિમાનમાં જૈન ધર્મના અનુયાયી એ યાત્રીએ શાકાહારી ભોજન પીરસવા માટે ઓર્ડર આપ્યો હતો, પણ ક્રૂ સભ્યોએ ભૂલથી એ પેસેન્જરને માંસાહારી ભોજન આપી દીધું હતું. જેથી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે યાત્રીને માલૂમ પડ્યું હતું કે એને ભૂલથી ખોટું ભોજન પીરસવામાં આવ્યું છે તો એણે ક્રૂના સભ્યોને ફરિયાદ કરી હતી.

એરલાઇને બે ક્રૂ સભ્યોને અન્ય ફ્લાઇટમાં જવા પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો અને આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી હતી.

Don't worry, we are making it reach many, people should be cautioned on onboard meals. @RNTata2000 should know what's happening in his company & investigate. What if pork was served to the 2 Muslim staffs who erred?? Why no labels on food?? @AAI_Officialhttps://t.co/Nqmnnq6Qua

