અદાણી ગ્રુપને શ્રીલંકામાં બે પ્રોજેક્ટ સ્થાપવાની મંજૂરી મળી

કોલંબોઃ શ્રીલંકામાં અદાણી ગ્રુપને વિન્ડ પાવર પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા માટે કામચલાઉ મંજૂરી મળી છે. આ મંજૂરી અદાણી ગ્રીન એનર્જીને શ્રીલંકાના ઉત્તરીય ભાગમાં બે વિન્ડ પાવર પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા માટે આપવામાં આવી છે.

કંપની આ પાવર પ્રોજેક્ટ માટે રૂ. 50 કરોડ ડોલરનું મૂડીરોકાણ કરશે, એમ શ્રીલંકાના વીજપ્રધાન કંચના વિજેસેકરાએ જણાવ્યું હતું.

1) Met officials of CEB & Sustainable Development Authority today to discuss the progress of renewable energy projects. Adani Green Energy was issued Provisional Approvals for 2 Wind projects of 286MW in Mannar & 234MW in Pooneryn for an Investment of over USD 500 Million. pic.twitter.com/1I5Pk4o07M

— Kanchana Wijesekera (@kanchana_wij) August 16, 2022