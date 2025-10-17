અક્ષય કુમારના ડીપફેક વીડિયો પર બોમ્બે હાઈકોર્ટનો આદેશ, કહ્યું કે તે સમાજ માટે ગંભીર

બૉલિવૂડ અભિનેતા અક્ષય કુમારના ડીપફેક વીડિયો અંગે બોમ્બે હાઈકોર્ટે આદેશ જારી કર્યો છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટે આ વીડિયોને તાત્કાલિક તમામ પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
બૉલિવુડ અભિનેતા અક્ષય કુમાર હાલમાં એક કૃત્રિમ બુદ્ધિથી જનરેટ થયેલ વિડીયોને કારણે સમાચારમાં છે જેમાં તેમને મહર્ષિ વાલ્મીકિ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. બોમ્બે હાઈકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને આ વિડીયોને તાત્કાલિક તમામ પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે તેને “ગંભીર ચિંતાજનક” અને “જાહેર હિતની વિરુદ્ધ” ગણાવ્યું છે.
ડીપફેક ટેકનોલોજી સમાજ માટે ખતરનાક ખતરો છે
જસ્ટિસ આરિફ ડોક્ટરની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે આવી સામગ્રી માત્ર અભિનેતાની છબી માટે જ નહીં પરંતુ સમાજના નૈતિક માળખા માટે પણ ખતરો છે. તેમણે કહ્યું, “AI ની મદદથી બનાવેલા આવા વીડિયો એટલા વાસ્તવિક લાગે છે કે વાસ્તવિક અને નકલી વચ્ચે તફાવત કરવો લગભગ અશક્ય બની ગયું છે. આ ફક્ત વ્યક્તિગત હિતનો વિષય નથી, પણ જાહેર હિતનો પણ છે.”
કોર્ટે પોતાના આદેશમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે આવા ડીપફેક વીડિયો વ્યક્તિની ગોપનીયતા, ગૌરવ અને પરિવારની સલામતી માટે ગંભીર પડકાર ઉભો કરે છે. જસ્ટિસ ડોક્ટરે ચેતવણી આપી હતી કે “આવી સામગ્રી સમાજમાં ગેરસમજ, દુશ્મનાવટ અને અસ્થિરતા પેદા કરી શકે છે. તેથી, તેને જાહેર પ્લેટફોર્મ પરથી તાત્કાલિક દૂર કરવી જોઈએ.”
અક્ષય કુમાર માટે રાહત
અભિનેતા અક્ષય કુમારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ બિરેન્દ્ર સરાફે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે AI-જનરેટેડ સામગ્રીનો ઝડપથી ફેલાવો ફક્ત કલાકારોની છબીને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો નથી પરંતુ ભવિષ્યમાં નકલી સમાચાર અને સાયબર ગુનાઓનો નવો ચહેરો પણ બની શકે છે. કોર્ટે તેમની દલીલ સાથે સંમત થયા, કહ્યું કે આવા કિસ્સાઓમાં કડક દેખરેખ અને તકનીકી નિયંત્રણ જરૂરી છે.
અક્ષય કુમારનું નિવેદન
આ ઘટના બાદ અક્ષય કુમારે 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ X પર એક નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેમાં કહ્યું, “મેં કેટલાક AI-જનરેટેડ વિડિઓઝ જોયા છે જેમાં મને મહર્ષિ વાલ્મીકિ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે આ વિડિઓઝ સંપૂર્ણપણે નકલી છે.” “દુર્ભાગ્યે, કેટલીક ચેનલો આ વાર્તાઓને ચકાસ્યા વિના સમાચાર તરીકે ચલાવી રહી છે. આ યુગમાં જ્યારે AI નો ઉપયોગ કરીને ભ્રામક સામગ્રી સરળતાથી બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે હું મીડિયાને કોઈપણ સમાચાર ચલાવતા પહેલા તેની ચકાસણી કરવા વિનંતી કરું છું.”
આ કેસમાં આગળ શું?
આ કેસ બાદ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પાસેથી AI-આધારિત સામગ્રી પર દેખરેખ અને નિયમન માટે કડક કાયદા બનાવવાની અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે. અક્ષય કુમાર હાલમાં તેની આગામી ફિલ્મો “ભૂત બાંગ્લા”, “વેલકમ ટુ ધ જંગલ” અને “હૈવાન” ના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે.