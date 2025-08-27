બૉલિવૂડ સેલેબ્સ બાપ્પાના રંગમાં રંગાયા, જુઓ કોણે કોણે ઘરે કરી બાપ્પાની સ્થાપના

ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ ખાસ અવસર પર સેલિબ્રિટીઓ શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે.
મનોરંજન જગતના ઘણા સ્ટાર્સ પણ આ તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવે છે. ગોવિંદાએ પોતાના ઘરે બાપ્પાની સ્થાપના કરી છે. અભિનેતા અનુપમ ખેરે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો સંદેશ દ્વારા ગણેશ ચતુર્થીની શુભેચ્છા પાઠવી છે. ઘણા સેલેબ્સે પોતાના ઘરે બાપ્પાનું સ્થાપન કર્યુ છે.
ડિવોર્સની અફવા વચ્ચે અભિનેતા ગોવિંદા પત્ની સુનિતા સાથે ગણેશોત્સવની ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા. સોનુ સૂદે પણ પોતાના ઘરે બાપ્પાનું આગમન કર્યુ અને પરિવાર સાથે મળીને ગજાનની પૂજા કરી.
આ સિવાય અભિનેત્રી દિવ્યા દત્તાએ પણ ગણપતિ બાપ્પા મોરિયાના નાદ સાથે ગણેશજી આરાધના કરી.
તુષાર કપૂરે પોતાના ઘરે બાપ્પાને બિરાજમાન કર્યા છે. પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ અભિનેતા ગજાનના ભક્તિમાં તરબોળ થતા જોવા મળ્યા.
કુણાલ ખેમુએ પણ વાજતે ગાજતે પોતાના ઘરે બાપ્પાને બિરાજમાન કર્યા છે.