લેબનોનમાં ફરી બ્લાસ્ટ, રેડિયો-લેપટોપ અને મોબાઈલ બ્લાસ્ટ

લેબનોનમાં સતત બીજા દિવસે બ્લાસ્ટ થઈ રહ્યા છે. મંગળવારે પેજરમાં બ્લાસ્ટ થયા હતા, જ્યારે આજે તમામ ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો વિસ્ફોટ થઈ રહ્યા છે. આમાં લેપટોપ, વોકી-ટોકી અને મોબાઈલ પણ સામેલ છે. સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, એક કલાકમાં બેરુત, બેકા, નાબાતીહ અને દક્ષિણ લેબનોનમાં સેંકડો લોકો ઘાયલ થયા છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે મોબાઈલ ફોનની સાથે ઘરોમાં અન્ય ઉપકરણો પણ ફૂટી રહ્યા છે. કેટલીક ઇમારતોમાં આગ લાગી છે. સમગ્ર દક્ષિણ લેબનોન અને બેરૂતના દક્ષિણી ઉપનગરોમાં વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાઈ રહ્યા છે.

BREAKING: Another explosion occurred in communication devices in Lebanon, leaving at least 100 injured. #Hezbollah #Lebanon #Israel pic.twitter.com/H7ssI7zLXp

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) September 18, 2024