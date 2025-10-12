બિહાર ચૂંટણી : BJP-JDU 101-101 સીટ પર લડશે ચૂંટણી

લાંબા સંઘર્ષ પછી, NDA માં સીટ શેરિંગ આખરે નક્કી થઈ ગયું છે. સીટ શેરિંગ હેઠળ, JDU અને BJP ને સમાન સીટો મળી છે. BJP નેતા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને JDU નેતા સંજય ઝા એ સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી શેર કરી. સીટ શેરિંગ હેઠળ, JDU અને BJP 101-101 સીટો પર ચૂંટણી લડશે. ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટીને 29 સીટો ફાળવવામાં આવી છે. જીતન રામ માંઝી અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહાના પાર્ટીઓને છ-છ સીટો ફાળવવામાં આવી છે.
हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया।
BJP – 101
JDU – 101
LJP (R) – 29
RLM – 06
HAM – 06
एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं।
बिहार है तैयार,
फिर से एनडीए सरकार।#NDA4Bihar ✌️
JDU ને સીટ શેરિંગમાં સૌથી વધુ 14 સીટો છોડવી પડી છે. BJP એ નવ સીટો ગુમાવી છે, અને HAM એ એક સીટ ગુમાવી છે. જો આપણે ગત ચૂંટણી દરમિયાન કરવામાં આવેલી સીટ શેરિંગ વ્યવસ્થા પર નજર કરીએ તો, JDU એ 21 સીટો ગુમાવી છે અને BJP એ 20 સીટો ગુમાવી છે. JDU એ પોતાનો આગ્રહ પણ ગુમાવી દીધો કે તે ગત ચૂંટણીમાં LJP માટે લડેલી કોઈપણ બેઠક છોડશે નહીં.
JDU નેતા સંજય ઝાએ બેઠક વહેંચણી વિશે માહિતી આપતા લખ્યું, અમે, NDA સાથીઓએ, સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં બેઠક વિતરણ પૂર્ણ કર્યું છે. JDU – 101, BJP – 101, LJP(R) – 29, RLM – 06, HAM – 06.
NDA ના તમામ પક્ષોના નેતાઓ અને કાર્યકરો આનું આનંદથી સ્વાગત કરે છે અને મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને પ્રચંડ બહુમતી સાથે ફરીથી ચૂંટવા માટે કટિબદ્ધ અને એક થયા છે. બિહાર તૈયાર છે, ફરીથી NDA સરકાર.