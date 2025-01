હાર બાદ ઈમોશનલ થયો વિવિયન, ફેન્સની કેમ માગી માફી?

મુંબઈ: ટીવીના સુપરસ્ટાર અભિનેતા વિવિયન ડિસેના કલર્સ ટીવી અને બિગ બોસના પ્રિય હોવા છતાં બિગ બોસ 18 શો જીતી શક્યા નહીં. કરણવીર મહેરાએ તેમની પાસેથી બિગ બોસની ટ્રોફી જીતી લીધી છે. જ્યારે શોમાં વિજેતાના નામની જાહેરાત થઈ ત્યારે વિવિયન, તેમના પરિવાર અને તેમના ફેન્સના દિલ તૂટી ગયા. વિવિયન પોતે પણ જીતને લઈને કોન્ફિડેન્ટ લાગી રહ્યા હતા. પરંતુ ટ્રૉફીની એકદમ નજીક પહોંચીને જ્યારે એ વિવિયનના હાથમાં ન આવી ત્યારે તેમનું દર્દ છલકાઈ ગયું. અભિનેતાએ શોમાંથી નીકળ્યા બાદ પોતાની પહેલી પોસ્ટ લખી. જેમાં વિવિયને પોતાના ફેન્સની માફી માગી. સોશિયલ મીડિયા પર વિવિયને લખ્યું છે કે, “પ્રિય ફેન્સ, હું દિલથી આપ સૌનો આભાર માનું છું.”

My dearest fans,

Thank you from the bottom of my heart for believing in me and giving selfless love and support. I have tried my best to live up to your expectations and am sorry if I have you down in any way.

I can feel all your emotions; seeing this outpouring of emotions has…

— Vivian Dsena (@VivianDsena01) January 20, 2025