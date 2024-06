‘પુષ્પા 2 ધ રૂલ’ ફિલ્મને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ

2024ની મોસ્ટ અવેઈટેડ ફિલ્મ ‘પુષ્પા 2: ધ રૂલ’ની લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી. પરંતુ સમાચાર આવી રહ્યા હતા કે તેની રિલીઝ ડેટ લંબાવવામાં આવી છે. હવે નિર્માતાઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે ફિલ્મ પુષ્પા 2 આ સ્વતંત્રતા દિવસ પર રિલીઝ થશે નહીં. ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ આવી ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં હવે જે ચાહકો આ ફિલ્મની રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેઓને આખરે તેની રિલીઝ ડેટ મળી ગઈ છે. તમારે તમારા કેલેન્ડરમાં ‘પુષ્પા 2: ધ રૂલ’ની રિલીઝ ડેટ નોંધવી પડશે. આ ફિલ્મ હવે 6 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ વિશ્વભરમાં રિલીઝ થશે. નિર્માતાઓએ તેમના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર નવી રિલીઝ તારીખની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે તેણે ફિલ્મ મોકૂફ રાખવાનું કારણ પણ આપ્યું છે.

