પુતિન સાથેની મુલાકાત પહેલા PM મોદીએ ઝેલેન્સ્કી સાથે કરી વાત

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ અંગે ફોન પર વાતચીત કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન, ઝેલેન્સકીએ યુક્રેન સંબંધિત તાજેતરના વિકાસ પર પોતાના વિચારો પ્રધાનમંત્રી સાથે શેર કર્યા. તે જ સમયે, પ્રધાનમંત્રીએ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિને શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાના દરેક પ્રયાસમાં ભારતના સમર્થન વિશે જણાવ્યું છે.
Thank President Zelenskyy for his phone call today. We exchanged views on the ongoing conflict, its humanitarian aspect, and efforts to restore peace and stability. India extends full support to all efforts in this direction. @ZelenskyyUa
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
પ્રધાનમંત્રી મોદી હાલમાં ચીનના બે દિવસીય પ્રવાસ પર છે. પ્રધાનમંત્રી SCO સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ચીન પહોંચ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી સાત વર્ષ પછી ચીનની મુલાકાતે આવ્યા છે. ચીનની આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ટ્રમ્પના ટેરિફને કારણે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના સંબંધોમાં તિરાડ પડી છે.
પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયે એક પ્રેસ રિલીઝ જારી કરીને જણાવ્યું છે કે ઝેલેન્સકી અને પ્રધાનમંત્રી મોદી વચ્ચે શું ચર્ચા થઈ. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વર્તમાન વિકાસ વિશે માહિતી આપવા બદલ ઝેલેન્સકીનો આભાર માન્યો અને શાંતિ અને સમાધાન પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસોને પણ સમર્થન આપ્યું.
પ્રધાનમંત્રીએ ઝેલેન્સ્કીને ખાતરી આપી હતી કે ભારત શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
મોદી અને પુતિન SCO સમિટમાં મળશે
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે સંઘર્ષ અંગે ફોન પર થયેલી વાતચીત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે પ્રધાનમંત્રી અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન SCO સમિટમાં મળવાના છે. ઝેલેન્સ્કી વતી પ્રધાનમંત્રીને ફોન પર વાત કરવામાં આવી હતી.