BCCI Awards: સચિન તેંડુલકરને લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ, બુમરાહ અને મંધાના શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટર

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને મહિલા ક્રિકેટ ટીમની અનુભવી ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાને બીસીસીઆઈ દ્વારા વર્ષના શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટર તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય ક્રિકેટના આ બે સ્ટાર્સને 2023-24 સીઝનમાં મુંબઈમાં આયોજિત BCCIના વાર્ષિક ‘નમન એવોર્ડ્સ’માં વર્ષના સૌથી મોટા પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ બે ઉપરાંત, માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકરને BCCI દ્વારા ભારતીય ક્રિકેટનો સૌથી મોટો લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરનાર સુપરસ્ટાર ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિનને ભારતીય ક્રિકેટમાં તેમના યોગદાન બદલ ખાસ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

Celebrating greatness! 🏆 Honoured to present the Col. CK Nayudu Lifetime Achievement Award to Bharat Ratna @sachin_rt for his unparalleled impact on cricket. A fitting tribute to a legend whose journey has inspired billions! pic.twitter.com/1pxASqv6TO

— Jay Shah (@JayShah) February 1, 2025