અયોધ્યા રામ મંદિર દાન ચોરી કેસમાં CM યોગીનો મોટો નિર્ણય

અયોધ્યામાં પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીના ભવ્ય મંદિરના નિર્માણ બાદ દેશ-વિદેશના કરોડો ભક્તો ત્યાં દિલ ખોલીને સોનું, ચાંદી અને અબજો રૂપિયાની રોકડ રકમ દાન સ્વરૂપે અર્પણ કરી રહ્યા છે. પરંતુ, આ પવિત્ર ચઢાવાની રકમમાં આર્થિક છેતરપિંડી અને નાણાકીય ગેરરીતિ થઈ હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવતા જ સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશના વહીવટી તંત્રમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. ધાર્મિક આસ્થા સાથે જોડાયેલા આ સંવેદનશીલ કેસને પગલે રાજ્ય સરકારે ગુનેગારોને ખુલ્લા પાડવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ સમિતિ મેદાને ઉતારી દીધી છે.
આ સમગ્ર નાણાકીય છેતરપિંડીની તપાસને સંપૂર્ણપણે પારદર્શી, નિષ્પક્ષ અને પ્રભાવશાળી રાખવા માટે ઉત્તર પ્રદેશ શાસન દ્વારા ગઠિત કરાયેલી 3 સદસ્યીય વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) માં અત્યંત વરિષ્ઠ અને કડક છાપ ધરાવતા બ્યુરોક્રેટ્સને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ હાઈ-લેવલ એસઆઈટીની કમાન લખનૌના મંડલાયુક્ત (કોમર્શિયલ કમિશનર) આઇએએસ (IAS) વિજય વિશ્વાસ પંતને સોંપવામાં આવી છે. આ ટીમમાં તેમની સાથે મહાનિરીક્ષક (આઈજી) આઈપીએસ (IPS) કિરણ એસ. અને રાજ્યના નાણાં વિભાગના વિશેષ સચિવ નીલ રતનને સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉચ્ચ અધિકારીઓની ટીમ વહીવટી ખામીઓ, સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ક્ષતિ અને નાણાકીય લેણદેણના તમામ ઓડિટ રેકોર્ડની બારીકાઈથી સમીક્ષા કરી રહી છે. શાસનની સૂચના મુજબ, ટીમે 7 દિવસમાં પ્રિલિમિનરી રિપોર્ટ અને 15 દિવસમાં સંપૂર્ણ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો ફાઇનલ રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો રહેશે.
પૈસા ગણનારો કર્મચારી પોલીસ હિરાસતમાં: કડક પૂછપરછ શરૂ
આ નાણાકીય કૌભાંડની ભનક લાગતા જ અયોધ્યા પોલીસ અને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) ની ટીમે સંયુક્ત ઓપરેશન ચલાવીને ત્વરિત કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ એજન્સીઓએ રામ મંદિર પરિસરમાં દાનપેટીઓમાંથી નીકળતી રોકડ રકમની ગણતરી (કેશ કાઉન્ટિંગ) અને નાણાકીય દસ્તાવેજોની જાળવણી સાથે જોડાયેલા એક મુખ્ય કર્મચારીને કસ્ટડીમાં લીધો છે.
હિરાસતમાં લેવાયેલા આ આરોપીની ઓળખ લવકુશ મિશ્રા તરીકે થઈ છે, જે રુદૌલી વિસ્તારના શુજાગંજ સ્થિત મીનાપુર ફગૌલી ગામનો રહેવાસી છે. લવકુશ લાંબા સમયથી રામ મંદિર પરિસરમાં દાનના નાણાં સંભાળવાનું કામ કરતો હતો. આ નાણાકીય છેતરપિંડી પાછળ કોનું મગજ છે અને ક્યારથી આ ખેલ ચાલી રહ્યો હતો, તે જાણવા એજન્સીઓ તેની આકરી પૂછપરછ કરી રહી છે.