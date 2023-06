ચંદ્રશેખર આઝાદ પર હુમલો: બદમાશોએ ગોળી મારી, હોસ્પિટલમાં દાખલ

આઝાદ સમાજ પાર્ટી (ભીમ આર્મી)ના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ પર યુપીના સહારનપુરના દેવબંદમાં જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. તેને બદમાશોએ ગોળી મારી છે. જે તસવીર સામે આવી છે તેમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે ગોળી તેની કમરને સ્પર્શીને બહાર આવી છે. તેમજ કારના કાચ પણ તૂટેલા જોવા મળી રહ્યા છે. હુમલા બાદ ચંદ્રશેખર આઝાદને તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. SSP ડૉ. વિપિન ટાડા સહારનપુરે DGP વિજય કુમારને ફોન પર સમગ્ર મામલાની માહિતી આપી છે. તેણે જણાવ્યું કે તેની હાલત સારી છે.

Bhim Army leader and Aazad Samaj Party – Kanshi Ram chief, Chandra Shekhar Aazad taken to a hospital in Saharanpur, Uttar Pradesh after his convoy was attacked by a few armed men and a bullet brushed past him. Details awaited. https://t.co/TDVzdFGUDa pic.twitter.com/URJCGGAOiU — ANI (@ANI) June 28, 2023



ચંદ્રશેખર આઝાદે જણાવ્યું કે અકસ્માત સમયે અમારી સાથેના લોકો આસપાસ હતા. હું અકસ્માતથી ખૂબ જ ડરી ગયો હતો. મેં મદદ માટે સ્થાનિક પોલીસ પ્રશાસનની મદદ પણ માંગી હતી. તેણે હુમલાખોરો વિશે કહ્યું કે મને બરાબર યાદ નથી પરંતુ મારા લોકો તેમને ઓળખશે. તેમની કાર સહારનપુર તરફ ગઈ. અમે યુ-ટર્ન લીધો. ઘટના સમયે કારમાં મારા નાના ભાઈ સહિત અમે પાંચ જણ હતા.

#WATCH | “I don’t remember well but my people identified them. Their car went towards Saharanpur. We took a U-Turn. Five of us, including my younger brother, were in the car when the incident occurred..,” says Bhim Army leader and Aazad Samaj Party – Kanshi Ram chief, Chandra… pic.twitter.com/MLeVR8poaN — ANI (@ANI) June 28, 2023



ભીમ આર્મીએ આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ અને કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી અને કહ્યું કે ચંદ્રશેખર આઝાદને સુરક્ષા મળવી જોઈએ. બીજી તરફ આરએલડીના સ્થાનિક ધારાસભ્ય મદન ભૈયાએ કહ્યું કે તેમની હાલત ખતરાની બહાર છે અને સારવાર ચાલી રહી છે.

પોલીસે શું કહ્યું?

એસએસપી ડૉ. વિપિન ટાડાએ કહ્યું કે ચંદ્રશેખર આઝાદના કાફલા પર કારમાં સવાર સશસ્ત્ર બદમાશોએ હુમલો કર્યો હતો. એક ગોળી તેની કમરને સ્પર્શીને બહાર આવી. તે સ્વસ્થ છે અને તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે. હુમલાખોરો હરિયાણા નંબરની કારમાં આવ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.

#WATCH | “The bullet grazed his stomach. His condition is stable, he is out of danger. Police will investigate the matter and will take all the necessary action…,” says Dr Vipin Tada, SSP Saharanpur on the attack on Bhim Army leader Chandra Shekhar Aazad#UttarPradesh pic.twitter.com/NggsTqJmc6 — ANI (@ANI) June 28, 2023



યુપીની કાયદો અને વ્યવસ્થા પર સવાલો ઉઠાવ્યા

ચંદ્રશેખર આઝાદ પર થયેલા હુમલાને લઈને સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા શિવપાલ સિંહ યાદવે યુપીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે ટ્વીટ કર્યું, “રાજ્યમાં ગુનેગારોનું મનોબળ એટલું ઊંચુ છે કે અરાજક તત્વોએ તેમની તમામ મર્યાદાઓ અને સીમાઓ તોડવાનું શરૂ કરી દીધું છે. યુપીમાં વિપક્ષ હવે સરકાર અને ગુનેગારો બંનેના નિશાના પર છે. ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખર પરનો જીવલેણ હુમલો રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની ખોખલી સ્થિતિ માટે એલાર્મ છે. જાગો સરકાર!