એશિયન ગેમ્સ 2023: વિનેશ ફોગાટ એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં

એશિયન ગેમ્સ સાથે જોડાયેલા મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ભારતીય કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટ એશિયન ગેમ્સનો ભાગ નહીં બને. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર વિનેશ ફોગાટ 13 ઓગસ્ટના રોજ ઘાયલ થઈ હતી. વિનેશ ફોગાટ આ ઈજાને કારણે એશિયન ગેમ્સમાં રમી શકશે નહીં. વિનેશ ફોગાટનું એશિયન ગેમ્સમાં ન રમવું એ ભારતીય ચાહકો માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે. ભારતીય મહિલા કુસ્તીબાજ ફોગાટે કહ્યું કે તે એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં કારણ કે તેને રવિવારે ઈજા થઈ હતી.

Wrestler Vinesh Phogat ruled out of the 19th Asian Games in Hangzhou following an injury in her left knee during training.

“I will be undergoing surgery on 17th August in Mumbai,” her message reads., pic.twitter.com/6l4n2YqEF3

— ANI (@ANI) August 15, 2023