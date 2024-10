દેશભરમાં દશેરાની ધામધૂમથી ઉજવણી

ભારતીયોએ શનિવારે દેશ અને વિશ્વમાં દશેરા અને દુર્ગા પૂજાની ઉજવણી કરી હતી, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ તહેવારો પર તેમની ઉષ્માપૂર્ણ શુભેચ્છાઓ આપી હતી, જે અનિષ્ટ પર સારાની જીતનું પ્રતીક છે. દશેરાની ઉજવણીના ભાગરૂપે, લાલ કિલ્લાના માધવદાસ પાર્કમાં રાવણ, મેઘનાદ અને કુંભકર્ણના પૂતળાઓનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજર હતા.

Took part in the Vijaya Dashami programme in Delhi. Our capital is known for its wonderful Ramlila traditions. They are vibrant celebrations of faith, culture and traditions. pic.twitter.com/OfxizkzD3B

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને પીએમ મોદી લાલ કિલ્લા પર આયોજિત શ્રી ધાર્મિક લીલા સમિતિના દશેરા સમારોહમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા હતા. લીલા સમિતિના અધિકારીઓએ ત્યાં તેમનું સ્વાગત કર્યું. શ્રી ધાર્મિક લીલા સમિતિના અધિકારીઓએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને ત્રિશૂળ અર્પણ કર્યું. તેમજ તેમને લીલા સમિતિના ઈતિહાસ વિશે માહિતગાર કર્યા હતા અને તેમના આગમન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

President Droupadi Murmu along with PM Narendra Modi attended Dussehra celebrations at Red Fort in New Delhi. #Dussehra pic.twitter.com/gWI94d1LDG

લાલ કિલ્લાની શ્રી ધાર્મિક રામલીલા સમિતિના દશેરામાં ભાગ લેવા આવેલા પીએમ મોદીને લીલા આયોજકોએ ગદા આપીને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. પીએમ મોદીએ પણ કપાળ પર ગદા મૂકીને આ જ ભક્તિ સ્વીકારી હતી.સ્વાગત સમારોહ પછી રાષ્ટ્રપતિ અને વડા પ્રધાન મંચ પર બેઠા અને ભગવાન રામ અને રાવણની સેનાઓ વચ્ચેના ભીષણ યુદ્ધને નિહાળ્યા. દિલ્હી પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ વીરેન્દ્ર સચદેવા પણ પીએમ સાથે મંચ પર હતા.

In the #garden of life today, people need to be reminded there is evil – within and outside. And people need to burn it for a sense of achievement and satisfaction.

Why can’t we kill the demon within without overt expression ??#vss365 #GoodOverEvil #Dussehra #VijayaDasami https://t.co/KraKgxsSMO pic.twitter.com/c1YonU5AWx

