કેજરીવાલને દિલ્હી હાઈકોર્ટનો ફટકો, તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઈનકાર

દિલ્હી હાઈકોર્ટે તેમની ધરપકડ અને અટકાયતને પડકારતી સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. દિલ્હી હાઈકોર્ટ કેજરીવાલની અરજી પર 27 માર્ચે સુનાવણી કરશે. અરવિંદ કેજરીવાલના વકીલ વતી હાઇકોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે તે આ મામલે તાત્કાલિક સુનાવણી કરે. આ કેસની લિસ્ટિંગ હવે બુધવારે થશે.

STORY | No urgent listing in HC of Kejriwal’s plea against arrest in excise policy case

