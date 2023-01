અન્નુ કપૂરની તબિયત બગડી, ગંગારામ હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે સારવાર

ફિલ્મ જગતની પ્રખ્યાત હસ્તી અન્નુ કપૂરને છાતીમાં દુખાવાને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સમાચાર આવી રહ્યા છે કે તેમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. તેમની સર ગંગારામ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ડોક્ટરોએ હજુ સુધી હાર્ટ એટેકની પુષ્ટિ કરી નથી. ડોક્ટરે જણાવ્યું કે અન્નુ કપૂરની હાલત હવે સ્થિર છે. ડોકટરો તેની સંભાળમાં રોકાયેલા છે.

