અમિત શાહે સીએમ મમતા બેનર્જી પર નિશાન સાધ્યું

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે સોમવારે તેમના પશ્ચિમ બંગાળ પ્રવાસના ભાગ રૂપે કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને રાજ્યની મમતા બેનર્જી સરકાર પર આડકતરી રીતે નિશાન સાધ્યું. ગૃહમંત્રી શાહે કહ્યું, “હું માતા દુર્ગાને પ્રાર્થના કરીશ કે બંગાળમાંથી ભ્રષ્ટાચાર અને અત્યાચારનો અંત આવે.” તેમણે કહ્યું કે તેઓ બંગાળ આવતા રહેશે અને રાજ્યમાં પરિવર્તન માટે લડશે.

VIDEO | “I would like to greet the people of West Bengal on day 2 of Navratri. I came here from Gujarat via Chhattisgarh. These nine days after bigger than Diwali for West Bengal,” says Union Home minister @AmitShah as he inaugurates a Ram Temple-themed Durga Puja Pandal in… pic.twitter.com/vhVyx9Y1rj

— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2023