અમેરિકાની નવી નીતિને કારણે ભારતીય H-1B વિઝા ધારકોની મુશ્કેલી વધી

અમેરિકામાં H-1B વિઝા પર કામ કરતા વિદેશી કામદારો માટે માઠા સમાચાર છે. સરકારની નવી નીતિને કારણે તેમના બાળકોને ગ્રીન કાર્ડ મેળવવું મુશ્કેલ બનશે. યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS) એ ‘ચિલ્ડ્રન સ્ટેટસ પ્રોટેક્શન એક્ટ’ (CSPA) સંબંધિત તેના પોલિસી મેન્યુઅલને અપડેટ કર્યું છે. નવી નીતિ 15 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ અથવા તે પછી દાખલ કરાયેલી અરજીઓ પર લાગુ થશે. CSPA માં નવીનતમ અપડેટ પછી, H-1B વિઝા ધારકોના બાળકો માટે ગ્રીન કાર્ડ મેળવવું મુશ્કેલ બનશે.
નવા નિયમો હેઠળ, CSPA વય ગણતરી માટે વિઝા ઉપલબ્ધતા રાજ્ય વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ વિઝા બુલેટિનમાં પ્રકાશિત અંતિમ કાર્યવાહી તારીખ પર આધારિત હશે.આ તારીખ એ છે કે જેના પર વર્કરને ગ્રીન કાર્ડ આપવામાં આવશે. આ અપડેટ પછી, USCIS અને રાજ્ય વિભાગ ગ્રીન કાર્ડ જારી કરવા માટે સમાન ચાર્ટનો ઉપયોગ કરશે.અગાઉ, અસંગત નીતિઓને કારણે યુએસ અને વિદેશના ગ્રીન કાર્ડ અરજદારો માટે અલગ અલગ વય ગણતરીઓ કરવામાં આવતી હતી.
CSPA શું છે?
યુએસમાં H-1B વિઝા ધારકો પણ તેમના પરિવારને દેશમાં લાવી શકે છે. તેઓ સતત છ વર્ષ કામ કર્યા પછી ગ્રીન કાર્ડ માટે પાત્ર બને છે. જોકે, ભારત જેવા દેશોના કામદારોને ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા માટે વધુ રાહ જોવી પડે છે.યુએસમાં H-1B વિઝા ધારકોના બાળકોને 21 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના હોય તો જ ગ્રીન કાર્ડ મળે છે. CSPA કેટલાક બાળકોને 21 વર્ષના થયા પછી પણ ગ્રીન કાર્ડ માટે અયોગ્ય બનતા અટકાવે છે. આ વિઝા ઉપલબ્ધતાની તારીખોના આધારે તેમની ઉંમરની ગણતરી કરીને કરવામાં આવે છે.
સામાન્ય રીતે, 21 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અપરિણીત બાળકો તેમના માતાપિતા દ્વારા મંજૂર કરાયેલી અરજી દ્વારા કાયમી રહેઠાણ મેળવી શકે છે. જો કે, લાંબા વિઝા બેકલોગને કારણે, બાળકો 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરના થઈ જાય છે અને ત્યાં સુધીમાં તેમની ગ્રીન કાર્ડ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતી નથી, જેના કારણે તેઓ અયોગ્ય બની જાય છે. આ નીતિ ફક્ત યુએસમાં રહેતા H-1B વિઝા ધારકોના બાળકોને લાગુ પડે છે, જેઓ દેશની બહાર જન્મ્યા હતા અને વર્ષોથી વિઝા બેકલોગમાં અટવાયેલા હતા. આ કારણે, તેમની કાનૂની સ્થિતિ સમાપ્ત થઈ જતી હતી.
પહેલાં ઉંમરની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવતી હતી?
હકીકતમાં, અગાઉ USCIS CSPA વય ગણતરી માટે વિઝા ઉપલબ્ધતા નક્કી કરવા માટે ફાઇલિંગ ચાર્ટ માટેની તારીખોનો ઉપયોગ કરતું હતું. આને કારણે, ક્યારેક યુએસની અંદર અને બહારના અરજદારો વચ્ચે તફાવત જોવા મળતો હતો. નવી નીતિ હેઠળ, USCIS અને વિદેશ મંત્રાલય બંને અંતિમ કાર્યવાહી તારીખોનો ઉપયોગ કરશે. આનો અર્થ એ છે કે જો અંતિમ કાર્યવાહી તારીખ વર્તમાન હોય તો જ વિઝા ઉપલબ્ધ ગણવામાં આવશે. આ ફેરફાર CSPA હેઠળ બાળકને સુરક્ષિત રાખતા સમયગાળાને ઘટાડશે.