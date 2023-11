ચીનના રહસ્યમય રોગને કારણે ભારતમાં એલર્ટ! કેન્દ્ર સરકારે આપી સલાહ

ચીનના લોકો, ખાસ કરીને બાળકોમાં માયકોપ્લાઝમા ન્યુમોનિયા અને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ફ્લૂના કેસ ઝડપથી નોંધાઈ રહ્યા છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) એ પણ આ મામલે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને ચીન સાથે સંબંધિત માહિતી માંગી છે. ભારત સરકાર પણ આ અંગે સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગઈ છે. અહેવાલ મુજબ, કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને પત્ર લખીને હોસ્પિટલની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે કડક સૂચનાઓ આપી છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ પણ કહ્યું છે કે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય ચીનમાં બાળકોમાં શ્વસન સંબંધી બિમારીના કેસોમાં વધારા પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.

ઈન્ફલ્યુએન્ઝા અને શિયાળાની ઋતુમાં વધુ સાવચેત રહેવાની સલાહ

પત્રમાં મંત્રાલયે તમામ રાજ્યોને હોસ્પિટલોમાં હાલની આરોગ્ય સેવાઓનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવા માટે વિશેષ સૂચનાઓ આપી છે. આ ઉપરાંત ઈન્ફલ્યુએન્ઝા અને શિયાળાની ઋતુમાં વધુ સાવચેત રહેવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે.

Since mid-October 2023, WHO has been monitoring data from Chinese surveillance systems that have been showing an increase in respiratory illness in children in northern China.

Today, WHO held a teleconference with Chinese health authorities in which they provided requested data… pic.twitter.com/lkO22QrelQ

