એર ઇન્ડિયા 1 સપ્ટેમ્બરથી દિલ્હી-વોશિંગ્ટન ફ્લાઇટ બંધ કરશે, કંપનીએ આપ્યું આ કારણ

એર ઇન્ડિયાએ દિલ્હીથી વોશિંગ્ટન ડીસી સુધીની તેની ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ સોમવારે એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું કે તે 1 સપ્ટેમ્બરથી દિલ્હીથી વોશિંગ્ટન ડીસી સુધીની તેની ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરી રહી છે. એર ઇન્ડિયાએ તેના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય અનેક ઓપરેશનલ કારણોસર લેવામાં આવ્યો છે.

એર ઇન્ડિયાની દિલ્હી-વોશિંગ્ટન ડીસી ફ્લાઇટ્સને સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય એરલાઇન્સે તેના બોઇંગ ફ્લીટને રિટ્રોફિટિંગ શરૂ કર્યા પછી તરત જ લેવામાં આવ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે એરલાઇન્સે ગયા મહિને તેના 26 બોઇંગ 787-8 વિમાનોને રિટ્રોફિટિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.

વિમાનની અછતને કારણે લેવાયો નિર્ણય

એક પ્રેસ રિલીઝમાં એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીથી વોશિંગ્ટન ડીસી સુધીની ફ્લાઇટ્સ બંધ કરવાનો નિર્ણય મુખ્યત્વે તેના કાફલાની અછતને કારણે છે, કારણ કે તેણે ગયા મહિને તેના 26 બોઇંગ 787-8 વિમાનોને રિટ્રોફિટ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. એરલાઇને કહ્યું, “ગ્રાહકોના અનુભવને સુધારવા માટે આ વ્યાપક રેટ્રોફિટ કાર્યક્રમની જરૂર છે. આને કારણે ઘણા વિમાન 2026 ના અંત સુધી સેવા આપી શકશે નહીં. એર ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્રના સતત બંધ થવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેના કારણે ફ્લાઇટ્સનો રૂટ લંબાયો છે અને તેની લાંબા અંતરની સેવાઓ માટે ઓપરેશનલ પડકારોમાં વધારો થયો છે.

જેમણે પહેલાથી જ ટિકિટ બુક કરાવી છે તેઓએ શું કરવું જોઈએ?

એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું છે કે તે સપ્ટેમ્બર પછી દિલ્હી-વોશિંગ્ટન રૂટ પર બુક કરાવનારા મુસાફરોનો સંપર્ક કરશે. તેમને અન્ય ફ્લાઇટ્સ પર રિબુકિંગ અથવા તેમની પસંદગીના આધારે સંપૂર્ણ રિફંડ સહિત વૈકલ્પિક મુસાફરી વિકલ્પો પૂરા પાડવામાં આવશે. સસ્પેન્શન હોવા છતાં, એર ઇન્ડિયાના ગ્રાહકો ન્યૂ યોર્ક (JFK), નેવાર્ક (EWR), શિકાગો અને સાન ફ્રાન્સિસ્કો થઈને વન-સ્ટોપ કનેક્શન દ્વારા વોશિંગ્ટન, ડી.સી. જઈ શકશે.

