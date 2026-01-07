પોલીસ બેડામાં મોટો ફેરફાર, 19 PI અને 41 PSIની બદલી

અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ તંત્રમાં વહીવટી સ્તરે મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે પોલીસ બેડામાં નવી ચળવળ જોવા મળી રહી છે. જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ તાજેતરમાં અમલમાં મૂકાયેલા આ નિર્ણયનો હેતુ કાયદો-વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવાનો અને કામગીરીમાં પારદર્શકતા લાવવાનો છે.
આ આંતરિક ફેરફાર અંતર્ગત અનેક પોલીસ અધિકારીઓને તેમની અગાઉની જવાબદારીઓમાંથી હટાવી નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી એક જ વિસ્તારમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓને નવા પોલીસ મથકો અથવા શાખાઓમાં બદલી કરીને કાર્યક્ષમતા વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ તંત્રનું માનવું છે કે આવા ફેરફારો દ્વારા સ્થાનિક સ્તરે ગુનાખોરી પર વધુ અસરકારક નિયંત્રણ લાવી શકાય છે.