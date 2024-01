જાપાનમાં ફરી એકવાર આવ્યો જોરદાર ભૂકંપ

જાપાનની ધરતી ફરી એકવાર જોરદાર ભૂકંપથી હચમચી ગઈ છે. GFZ જર્મન રિસર્ચ સેન્ટર ફોર જીઓસાયન્સે જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે જાપાનના હોન્શુના પશ્ચિમ કિનારે રિક્ટર સ્કેલ પર 6ની તીવ્રતા ધરાવતો ભૂકંપ આવ્યો હતો. જો કે ભૂકંપ બાદ હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. આ પહેલા રવિવારે 5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ વર્ષની શરૂઆત જાપાન માટે સારી રહી ન હતી. 1 જાન્યુઆરીએ દેશમાં આવેલા ખતરનાક ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.

Earthquake of magnitude 6.0 hit Near West Coast of Honshu, Japan, at about 2:29 PM.

@NCS_Earthquake pic.twitter.com/ENIV45ddg8

— Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2024