અભિનેત્રી વીણા કપૂરની હત્યા નથી થઈ, અફવા ફેલાવનારાઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી

અભિનેત્રીના ખોટા મૃત્યુના સમાચારે ટેલિવિઝન ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. અભિનેત્રી વીણા કપૂરે બધાની સામે આવીને સાબિતી આપી છે કે તે જીવિત છે અને તેના પુત્રએ તેને મારી નથી. થોડા દિવસો પહેલા વીણા કપૂરના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા હતા, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે અભિનેત્રીના પુત્રએ તેની હત્યા કરી છે. જોકે, હવે અભિનેત્રીએ આ સમાચારને માત્ર અફવા ગણાવીને ફગાવી દીધા છે.

#WATCH | "If I don't file a complaint now, it will continue to happen with others. It is mental harassment…".

Actress Veena Kapoor reaches the Police station to file FIR against those who spread rumours of her murder by her own son. pic.twitter.com/AcBeSo1rwM

— ANI (@ANI) December 15, 2022