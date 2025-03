પારિવારિક લગ્ન સમારોહમાં અભિષેક બચ્ચન-ઐશ્વર્યા સાથે જોવા મળ્યા

ઐશ્વર્યા રાય અને અભિષેક બચ્ચન બોલિવૂડના સૌથી પ્રિય કપલ્સમાંથી એક છે. તાજેતરમાં, બંને તેમની પુત્રી આરાધ્યા બચ્ચન સાથે એક પારિવારિક લગ્નમાં જોવા મળ્યા હતા. આ પાવર કપલના ઘણા ફોટા અને વીડિયો હવે ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જ્યાં અભિષેક તેની પત્ની ઐશ્વર્યાની પિતરાઈ બહેન શ્લોકા શેટ્ટીના ભાઈના લગ્નમાં તેની પુત્રી સાથે મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં હાજરી આપી હતી. અભિષેક બચ્ચન અને ઐશ્વર્યા રાયના લગ્ન 2007 માં થયા હતા. ભલે થોડા મહિનાઓથી તેમના અલગ થવાની અફવાઓ ચાલી રહી હોય, પરંતુ તેમણે વારંવાર છૂટાછેડાની અફવાઓનો અંત લાવ્યો છે.

અભિષેક બચ્ચન, ઐશ્વર્યા રાય અને તેમની પુત્રી આરાધ્યાના ઘણા ફોટા સામે આવ્યા છે, જેમાં તેઓ એક પારિવારિક લગ્નમાં હાજરી આપતા જોવા મળ્યા છે. ત્રણેય તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે એક જૂથમાં પોઝ આપતા જોવા મળ્યા, જેમાં સેલિબ્રિટી કપલ પાછળ ઊભું હતું જ્યારે તેમની પુત્રી પરિવારના બાળકો સાથે પોઝ આપતી જોવા મળી. તસવીરમાં અભિષેક-ઐશ્વર્યા સાથે ઉભા છે. અભિનેતા ગુલાબી રંગના હૂડીમાં જોવા મળ્યા હતા જ્યારે 1994ની મિસ વર્લ્ડ ઐશ્વર્યા સિમ્પલ લુકમાં જોવા મળી હતી અને આરાધ્યા ડેનિમ પેન્ટ સાથે સફેદ ટી-શર્ટ પહેરેલી જોવા મળી હતી.

There she is and There They are ❤️ celebrating Her Cousin’s wedding #AishwaryaRaiBachchan #AbhishekBachchan #AaradhyaBachchan pic.twitter.com/6NUfbwrELp

— Aishwarya Rai – FC (@FabulousAish) March 29, 2025