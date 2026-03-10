રણવીર સિંહની ‘ધુરંધર 2’ નું ધમાકેદાર નવું પોસ્ટર રિલીઝ

રણવીર સિંહની એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ ‘ધુરંધર 2’ નું નવું પોસ્ટર રિલીઝ થયું છે. પોસ્ટર જોયા પછી ચાહકોનો ઉત્સાહ વધી ગયો છે

દિગ્દર્શક આદિત્ય ધરે ફિલ્મ ‘ધુરંધર: ધ રીવેન્જ’ (ધુરંધર 2) ના નવા પોસ્ટર રિલીઝ કરીને ચાહકોને ખુશ કરી દીધા છે. આ પોસ્ટર 19 માર્ચ, 2026ના રોજ ફિલ્મના થિયેટરમાં રિલીઝ પહેલા આવ્યું છે. પોસ્ટરમાં રણવીર સિંહના બે લુક જોવા માટે ચાહકો ઉત્સાહિત છે.

‘ધુરંધર: ધ રીવેન્જ’ નું નવું પોસ્ટર

‘ધુરંધર 2’ ના નવા પોસ્ટરમાં રણવીર સિંહ બે અલગ અલગ ભૂમિકામાં છે, જસકીરત સિંહ રંગી અને હમઝા અલી મજારી. તેમણે પોસ્ટરને કેપ્શન આપ્યું, ‘ભગવાનનો ક્રોધ આવી રહ્યો છે.’ ફિલ્મનું પોસ્ટર જોઈને ચાહકો ખૂબ ઉત્સાહિત છે.

‘ધુરંધર: ધ રીવેન્જ’ માટે ચાહકો ઉત્સાહિત છે

‘ધુરંધર 2’ માં રણવીર સિંહના લુકથી ચાહકો ખૂબ જ ખુશ છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર તેમની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે અને ફિલ્મની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પોસ્ટર અને ફિલ્મ વિશે ચાહકો પણ પોતાના મંતવ્યો શેર કરી રહ્યા છે.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

એક ચાહકે લખ્યું, “આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું.” રણવીર સિંહના ચાહકો તેમને પ્રેમથી બાબા કહે છે. બીજા ચાહકે લખ્યું, “બાબા, હું તમારા માટે ખૂબ ખુશ છું.” અન્ય એક ચાહકે લખ્યું, “અમેરિકા ધુરંધરને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, મને તમારા પર ખૂબ ગર્વ છે.” બીજા ચાહકે લખ્યું, “હવે ધમાકો શરૂ થાય છે.” કોઈ ચાહકે લખ્યું, “તમે આ ફિલ્મ સાથે તમારા પોતાના રેકોર્ડ તોડશો.”

‘ધુરંધર 2’ ક્યારે રિલીઝ થશે?

‘ધુરંધર: ધ રીવેન્જ’ 19 માર્ચ, 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે. તે વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં હિન્દી, તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષાઓમાં રિલીઝ થશે. ટ્રેલર 7 માર્ચે રિલીઝ થયું હતું. ટ્રેલર દર્શાવે છે કે આ ફિલ્મ પહેલા ભાગ કરતાં મોટી, વધુ રહસ્યમય અને વધુ એક્શનથી ભરપૂર હશે. વાર્તામાં, રણવીર સિંહ એક ગુપ્ત ભારતીય જાસૂસની ભૂમિકા ભજવે છે જે ભારત પર હુમલાઓને રોકવા માટે પાકિસ્તાનમાં ખતરનાક ગુનાહિત અને રાજકીય ગેંગમાં ઘૂસણખોરી કરે છે. વાર્તા સાચી ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે. બીજો ભાગ વાર્તાને આગળ લઈ જાય છે, વધુ નાટક અને વિસ્ફોટક એક્શન સાથે. રણવીર સિંહ ઉપરાંત, ફિલ્મમાં સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, આર. માધવન, સારા અર્જુન, રાકેશ બેદી, ગૌરવ ગેરા અને દાનિશ પાંડોર છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR