ઓપરેશન સિંદૂરના સૈનિકો માટે મોટું સન્માન, વીર ચક્રથી સન્માનિત કરાશે

ભારત સરકાર ઓપરેશન સિંદૂરનો ભાગ રહેલા બહાદુર સૈનિકોને મોટું સન્માન આપવા જઈ રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ, સરકાર ભારતીય વાયુસેનાના 9 અધિકારીઓને વીર ચક્ર એનાયત કરશે. આ બહાદુર સૈનિકોએ મે મહિનામાં ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે પડવા મજબૂર કર્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે વીર ચક્ર એ ભારતમાં ત્રીજો સૌથી મોટો લશ્કરી પુરસ્કાર છે. તે જમીન, પાણી કે આકાશમાં દુશ્મન સામે અસાધારણ પ્રતિભા દર્શાવવા બદલ આપવામાં આવે છે.
અગાઉ, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં ડઝનબંધ આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો હતો. આ દરમિયાન, ભારતીય વાયુસેનાના આ અધિકારીઓએ આતંકવાદીઓના ગઢ ગણાતા મુરીદકે અને બહાવલપુર જેવા આતંકવાદી મુખ્યાલયોનો પણ નાશ કર્યો હતો. હવે સરકારે નવ લોકોને વીર ચક્ર એનાયત કર્યા છે જેમાં ફાઇટર પાઇલટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે જેઓ આ ઓપરેશનનો ભાગ હતા – ભારતીય વાયુસેનાએ આ કાર્યવાહીમાં ઓછામાં ઓછા છ પાકિસ્તાની વિમાનોને તોડી પાડ્યા છે.