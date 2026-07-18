72nd નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સની જાહેરાત: રાજકુમાર રાવની ‘શ્રીકાંત’ બેસ્ટ હિન્દી ફિલ્મ

ભારત સરકારના માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય દ્વારા શનિવાર 18 July 2026 ના રોજ 72nd National Film Awards ના વિજેતાઓની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પુરસ્કારો 1 January 2024 થી લઈને 31 December 2024 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન સેન્સર્ડ થયેલી ફિલ્મોના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે ફીચર અને નોન-ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં આપવામાં આવ્યા છે. આ ભવ્ય પુરસ્કાર સમારોહનું જીવંત પ્રસારણ (Live Stream) પીઆઈબી ઇન્ડિયા (PIB India) દ્વારા યુટ્યુબ પર કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષે બોલિવૂડ કલાકાર રાજકુમાર રાવની બાયોપિક ફિલ્મ ‘શ્રીકાંત’ અને યામી ગૌતમની ફિલ્મ ‘આર્ટિકલ 370’ એ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મોટો ધમાકો કર્યો છે.
બોલિવૂડ અને સાઉથના કલાકારો ચમક્યા
આ વર્ષે બેસ્ટ એક્ટર (શ્રેષ્ઠ અભિનેતા) ના પુરસ્કાર માટે ખૂબ જ રસપ્રદ પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં બોલિવૂડ અને સાઉથ સિનેમાના એક-એક કલાકારને સંયુક્ત રીતે પસંદ કરાયા છે. સાઉથના દિગ્ગજ સુપરસ્ટાર મમૂટીને તેમના શાનદાર અભિનય માટે અને બોલિવૂડના યુવા સ્ટાર કાર્તિક આર્યનને બેસ્ટ એક્ટરના નેશનલ એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અભિનેત્રી યામી ગૌતમને ફિલ્મ ‘આર્ટિકલ 370’ માં તેના દમદાર અભિનય બદલ બેસ્ટ એક્ટ્રેસ (શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી) નો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર એનાયત થયો છે. આ સિવાય ફિલ્મ ‘અમરન’ ના શાનદાર નિર્દેશન માટે રાજકુમાર પેરિયાસામીને બેસ્ટ ડાયરેક્ટરનો એવોર્ડ મળ્યો છે.
ફિલ્મ લેખન અને પુસ્તકોની સરાહના
આ વર્ષના નેશનલ એવોર્ડ્સમાં ફિલ્મ ક્રિટિક્સ (સિનેમા સમીક્ષકો) અને તેમના લેખન કાર્યને પણ ખાસ સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું. સિનેમા અને ફિલ્મ લેખન પર આધારિત વિવિધ ભાષાઓમાંથી કુલ 24 એન્ટ્રીઓ મંત્રાલયને મળી હતી. જેમાંથી જાણીતા ફિલ્મ સમીક્ષક અને ટીવી 9 (TV9) ના આસિસ્ટન્ટ એડિટર સંજીવ શ્રીવાસ્તવે બાજી મારી છે અને તેમને શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ ક્રિટિક (હિન્દી) ના રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
72nd નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સ: વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી (Full Winners List)
|કેટેગરી (Category)
|વિજેતા કલાકાર / ફિલ્મ (Winner)
|બેસ્ટ હિન્દી ફિલ્મ
|શ્રીકાંત (Srikanth)
|બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ
|આર્ટિકલ 370 (Article 370)
|બેસ્ટ એક્ટર (શ્રેષ્ઠ અભિનેતા)
|મમૂટી અને કાર્તિક આર્યન
|બેસ્ટ એક્ટ્રેસ (શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી)
|યામી ગૌતમ
|બેસ્ટ ડાયરેક્ટર (શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શક)
|રાજકુમાર પેરિયાસામી (ફિલ્મ: અમરન)
|બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટર
|સંજય મિશ્રા
|બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટ્રેસ
|રોપાશ્રી વારકડી
|શ્રેષ્ઠ મનોરંજક ફિલ્મ (Best Entertaining Film)
|કલ્કી 2898 એડી (Kalki 2898 AD)
|બેસ્ટ સિનેમેટોગ્રાફી
|શહનાદ જલાલ
|બેસ્ટ તેલુગુ ફિલ્મ
|કમિટી કુરોલુ (Committee Kurrollu)
|બેસ્ટ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ
|કમિટી કુરોલુ
|બેસ્ટ ફિલ્મ ક્રિટિક એવોર્ડ
|સંજીવ શ્રીવાસ્તવ
|સ્પેશિયલ મેન્શન એવોર્ડ
|મેઈયાઝગન (Meiyazhagan)
|સ્પેશિયલ જૂરી મેન્શન એવોર્ડ
|ચોલા દોરા ઓર સુઈ
|સ્પેશિયલ જૂરી મેન્શન એવોર્ડ
|ભદ્રા કાલી નાટકમ