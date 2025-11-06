સુરેશ રૈના અને શિખર ધવન સામે EDની મોટી કાર્યવાહી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં સુરેશ રૈનાના નામે ₹6.64 કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અને શિખર ધવનના નામે ₹4.5 કરોડની સ્થાવર મિલકતનો સમાવેશ થાય છે.
કેસ શું છે?
ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 1xBet અને તેની સરોગેટ બ્રાન્ડ્સ – 1xBet અને 1xBat સ્પોર્ટિંગ લાઇન્સ – ભારતમાં પરવાનગી વિના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારને પ્રોત્સાહન આપી રહી હતી.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, રૈના અને ધવને આ પ્લેટફોર્મને પ્રમોટ કરવા માટે વિદેશી કંપનીઓ સાથે સહયોગ કર્યો હતો અને તેમને વિદેશી ચેનલો દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. આ પૈસા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાયા હતા, અને તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે જટિલ વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં શું બહાર આવ્યું
- 1xBet ભારતમાં હજારો નકલી (મૂલ) બેંક ખાતાઓ દ્વારા નાણાં વ્યવહારો કરી રહ્યું હતું.
- અત્યાર સુધીમાં 6,000 થી વધુ નકલી ખાતાઓ ઓળખવામાં આવ્યા છે.
- આ ખાતાઓમાંથી સટ્ટાબાજીની રકમ તેમના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે વિવિધ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી.
- તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા પેમેન્ટ ગેટવે KYC ચકાસણી વિના વેપારીઓને ઉમેરી રહ્યા હતા.
- કુલ મની લોન્ડરિંગ ટ્રેલ ₹1,000 કરોડથી વધુ છે.