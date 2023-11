PM મોદીએ એશિયન પેરા ગેમ્સના ખેલાડીઓ સાથે કરી મુલાકાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભાગ લઈ રહેલી ભારતીય ટુકડી સાથે વાત કરતા દેશની અર્થવ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ કરતા વિપક્ષી પાર્ટીઓ પર પ્રહારો કર્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે ખેલાડીઓને કહ્યું કે દેશને તમારા પર ગર્વ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, 2014માં આયોજિત એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતે જેટલા મેડલ જીત્યા હતા તેના કરતાં આ ત્રણ ગણા વધારે છે.” 2014ની સરખામણીએ આ વખતે અમને લગભગ દસ ગણા વધુ ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા છે. વર્ષ 2014માં અમે 15મા સ્થાને હતા, પરંતુ આ વખતે તમે દેશને ટોપ 5માં લાવ્યા છે. દેશ છેલ્લા નવ વર્ષમાં અર્થતંત્રની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં દસમાંથી પાંચમા સ્થાને પણ પહોંચી ગયો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ જ દાયકામાં ભારત અર્થતંત્રની દ્રષ્ટિએ ત્રીજા નંબર પર પહોંચી જશે. વર્ષ 2047માં દેશ વિકસિત ભારત રહેશે.

It was a moment of great pride and inspiration to meet our athletes who represented India at the Asian Para Games.

Each one of them carried the aspirations of a billion dreams. Their life journeys of triumph over adversity fill us all with immense pride. pic.twitter.com/P5Cbhn9SbF

— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2023