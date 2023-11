SA vs NZ: દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યુઝીલેન્ડને 190 રનથી હરાવ્યું

દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યુઝીલેન્ડને 190 રનના વિશાળ માર્જિનથી હરાવ્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડને જીતવા માટે 358 રનનો ટાર્ગેટ હતો, પરંતુ કિવી ટીમ માત્ર 167 રન સુધી જ સિમિત રહી ગઈ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરો સામે ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનો લાચાર દેખાતા હતા. ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેનો નિયમિત અંતરે પેવેલિયન પરત ફરતા રહ્યા. જેના કારણે કિવી ટીમને મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

South Africa move to the top of the #CWC23 points table with a thumping win in Pune 💪#NZvSA 📝: https://t.co/MKlk1hNkJe pic.twitter.com/5w9RhDJ7Of — ICC (@ICC) November 1, 2023

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર પહોંચી

આ સાથે જ આ જીત બાદ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ફરી એકવાર પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર પહોંચી ગઈ છે. રોહિત શર્માની આગેવાનીમાં ભારતીય ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને સરકી ગઈ છે. હવે દક્ષિણ આફ્રિકાના 7 મેચમાં 12 પોઈન્ટ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે 6 મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારતીય ટીમના 6 મેચમાં 12 પોઈન્ટ છે. ભારતીય ટીમે તેની તમામ મેચ જીતી છે. આ રીતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાના 12-12 પોઈન્ટ સમાન છે, પરંતુ સારા નેટ રન રેટના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ટોપ પર છે.

ન્યૂઝીલેન્ડને 358 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો

જો કે જો દક્ષિણ આફ્રિકા-ન્યૂઝીલેન્ડ મેચની વાત કરીએ તો પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે 50 ઓવરમાં 4 વિકેટે 357 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના 357 રનના જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમના બેટ્સમેનો નિયમિત અંતરે પેવેલિયન પરત ફરતા રહ્યા હતા. કિવી ટીમને પહેલો ફટકો 8 રનના સ્કોર પર લાગ્યો હતો. ડ્વેન કોનવે માત્ર 2 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. આ પછી વિકેટો પડવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રહી.

The Proteas batters have had a feast 💥 How many sixes will South Africa finish with in #CWC23? 🧐 pic.twitter.com/rXJi80g1mU — ICC (@ICC) November 1, 2023

ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોનો ફ્લોપ શો

ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ગ્લેન ફિલિપે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. ગ્લેન ફિલિપે 50 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 4 ફોર અને 4 સિક્સર ફટકારી હતી. ઓપનર વિલ યંગે 37 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા હતા. ડેરીલ મિશેલે 30 બોલમાં 24 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. કિવી ટીમના 8 બેટ્સમેન ડબલ ફિગર પાર કરી શક્યા ન હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરોએ ઈનિંગની શરૂઆતથી જ ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોને હાથ ખોલવાની તક આપી ન હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરોએ શાનદાર લાઈન અને લેન્થ પર બોલિંગ કરી. તે જ સમયે, કિવી બેટ્સમેનો સતત પેવેલિયન પરત ફરતા રહ્યા.

દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરોની આ હાલત હતી

દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરોની વાત કરીએ તો કેશવ મહારાજ સૌથી સફળ બોલર હતા. કેશવ મહારાજે 9 ઓવરમાં 46 રનમાં 4 ખેલાડીઓને આઉટ કર્યા હતા. માર્કો યુનસેનને 3 સફળતા મળી. ગેરાલ્ડ કોત્ઝે 2 વિકેટ લીધી હતી. કાગિસો રબાડાએ કેપ્ટન ટોમ લાથમની વિકેટ લીધી હતી.

ક્વિન્ટન ડી કોક અને વેન ડેર ડ્યુસેને સદી ફટકારી હતી

આ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 50 ઓવરમાં 4 વિકેટે 357 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ક્વિન્ટન ડી કોક અને વેન ડેર ડ્યુસેને સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. ક્વિન્ટન ડી કોકે 116 બોલમાં 114 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 10 ફોર અને 3 સિક્સર ફટકારી હતી. જ્યારે વાન ડેર ડ્યુસેને 118 બોલમાં 133 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 9 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી. આ સિવાય ડેવિડ મિલરે 30 બોલમાં 53 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે જોરદાર સ્કોર બનાવ્યો. આ સાથે જ ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ટિમ સાઉથીએ સૌથી વધુ 2 વિકેટ ઝડપી હતી. જ્યારે ટ્રેન્ટ બોલ્ટ અને જિમી નીશમને 1-1 સફળતા મળી ન હતી.