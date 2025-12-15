લોકપ્રિય ફૂટબોલર મેસ્સી મુંબઈમાં, ચાહકોની ઉમટી ભીડ

GOAT ટૂર 2025 હેઠળ ભારત આવેલા લિયોનેલ મેસ્સીનું મુંબઈમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વાનખેડે સ્ટેડિયમ અને મરીન ડ્રાઇવ પર ચાહકોની ભીડ જામી હતી. મેચ દરમિયાન મેસ્સી સચિન તેંડુલકરને મળ્યા હતાં. તેંડુલકરે મેસ્સીને પોતાની જર્સી ભેટમાં આપી.
GOAT ટૂર 2025 ના ભાગ રૂપે ભારતની મુલાકાતે આવેલા દિગ્ગજ ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીનું રવિવારે મુંબઈમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ સમય દરમિયાન ફૂટબોલના દિગ્ગજ મેસ્સી ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે જાણીતા સચિન તેંડુલકરને પણ મળ્યા. સચિને મેસ્સીને પોતાની જર્સી ભેટમાં આપી. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં હજારો ચાહકો હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ચાહકોએ મરીન ડ્રાઇવ પર ત્રણ કિલોમીટર સુધી ભીડ જમાવી હતી.
( તસવીર:દીપક ધૂરી)