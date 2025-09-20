કાજોલે ‘ફના’ માં આમિરને મારવાના દ્રશ્યમાં જીવ રેડી દીધો!

નિર્દેશક કુણાલ કોહલીએ આમિર ખાન સાથેની ફિલ્મ ‘ફના’ (2006) ના કાજોલના એક દ્રશ્યના સંવાદ બદલવાને બદલે એમાં અભિનય કરવાનું શીખવ્યું હતું. ફિલ્મ ‘ફના’ એ સમયની એક અલગ ફિલ્મ રહી છે. આતંકવાદી સાથે પ્રેમકથા બનાવવાના વિવાદાસ્પદ વિષયને કારણે કુણાલ તેને જોખમી અને અસુરક્ષિત ફિલ્મ માનતો હતો. ઝૂની દ્વારા રોમેન્ટિક આતંકવાદી રેહાનને મારી નાખવાની ઘટના બોલિવૂડ માટે બોલ્ડ અને અભૂતપૂર્વ હતી. કુણાલે ખરાબ વ્યક્તિને સાચો બતાવવાનો નહીં પણ દર્શકોને રેહાનના પ્રેમની પ્રામાણિકતા સમજાવવાનું કામ કર્યું હતું.
લેખક શિબાની બથીજાનું શક્તિશાળી નાટક ‘એક અંધ કશ્મીરી છોકરી’ ઝૂની (કાજોલ) અને તેના માર્ગદર્શક પર છે. આ ફિલ્મ માર્ગદર્શક અને ત્રાસ આપનાર રેહાન (આમિર ખાન) વચ્ચેના તોફાની રોમાન્સ અને દુર્ઘટના વિશે છે. કુણાલને પોતાની ક્ષમતામાં દૃઢ વિશ્વાસ હતો. એના ક્લાઇમેક્સનું શુટિંગ આમ પણ કુણાલ માટે પડકારજનક રહ્યું હતું. એમાં ફિલ્મનું સૌથી શક્તિશાળી અને હૃદયદ્રાવક દ્રશ્ય હતું. આમિરે કહ્યું હતું કે હું કાજોલ સામે રિવોલ્વર ઉઠાવું છું અને એ મને મારે છે એ દ્રશ્ય માટે જ તો મેં આ ફિલ્મ કરી છે.
અંતિમ દ્રશ્યો પોલેન્ડના ઉનાળામાં પણ અત્યંત ઠંડા અને માઇનસ 15 ડિગ્રી તાપમાનમાં શૂટ કરવામાં આવ્યા હતા. ક્લાઇમેક્સ માટે ત્રણ હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે કાજોલ આમિરને ગોળી મારે છે અને એ મૃત્યુ પામવાનો હોય છે ત્યારે શુટિંગ વખતે કાજોલ કુણાલને કહે છે કે આ કરૂણ દ્રશ્યમાં સંવાદ બરાબર નથી. એ કામ કરી રહ્યા નથી. એમાં લાગણી આવતી નથી. કાજોલ પાત્રની લાગણી સાથે જોડાઈ શકતી ન હતી. કાજોલનો અભિગમ ઉત્કૃષ્ટ હતો. એ પ્રેમ, વિશ્વાસઘાત અને હૃદયભંગની જટિલ લાગણીઓ દર્શાવી શકતી ન હતી.
કાજોલને યોગ્ય લાગણી શોધવામાં મદદ કરવા કુણાલ જાતે ઘૂંટણિયે પડી ગયો અને શારીરિક રીતે શું ઇચ્છે છે તે દર્શાવ્યું. તેણે આમિરને કાજોલના ખોળામાં બેસાડ્યો અને કહ્યું કે તેને પકડી રાખો, જવા ન દો. કુણાલે કાજોલને સમજાવ્યું કે સમસ્યા સંવાદમાં નથી. સમસ્યા એ છે કે તમે તેને તમારા ખોળામાં રાખ્યો છે. આમ કરવાને બદલે તેને પકડી રાખો. તેની સાથે આ રીતે વાત કરો. અને કાજોલને આખી સ્થિતિ સમજાઈ ગઈ. એણે તરત જ શુટિંગ શરૂ કરવા માટે કહી દીધું અને એ દ્રશ્યમાં પોતાનો જીવ રેડી દીધો હતો. કુણાલે એ દ્રશ્ય પહેલાં જ્યારે કાજોલ અને આમિર સામસામી રિવોલ્વર તાકે છે ત્યારે એડિટિંગ વખતે ફેરફાર કર્યો હતો.
આમિર અને કાજોલ એકબીજા સામે બસ જોતાં જ રહે છે. એ વિચાર કરે છે એ દરમ્યાન કેટલાક અગાઉના દ્રશ્યો વચ્ચે મૂક્યા હતા અને બંને શું યાદ કરે છે એ દર્શાવ્યું હતું. ‘ફના’ માટે કાજોલનું લગભગ બધા જ એવોર્ડ્સમાં શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી માટે નામાંકન થયું હતું અને ‘ફિલ્મફેર’ તથા ‘ઝી સિને એવોર્ડ’ મળ્યા હતા. આ ફિલ્મથી કાજોલનું એક સશક્ત અભિનેત્રી તરીકે પુનરાગમન પણ થયું હતું.